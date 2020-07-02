В Москва-реке нашли тело новорожденного мальчика

Днем в четверг, 2 июня, в службу спасения позвонили очевидцы, которые заметили что-то странное в Москва-реке недалеко от моста Лужники. Сверток напоминал ребенка, и самые страшные опасения прохожих подтвердились. Водолазы достали на берег тело крошечного малыша.

- Установлено, что это новорожденный мальчик. Видимых повреждений на теле ребенка нет, - сообщила «Комсомольской правде» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Сейчас на месте пришествия работает следственная группа. Причины смерти ребенка будут установлены после вскрытия. Но, по одной из версий, младенца могли утопить.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство», - сообщили в столичном СК.

Пока установить личность матери младенца не удалось. По словам очевидцев, ребенок был завернут в пеленки.