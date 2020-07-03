На Москву наступает борщевик: сорняк вызывает сильные ожоги и вытесняет с территории полезные растения

Самое интересное, что мы сами «своими собственными руками» завезли борщевик Сосновского в наши края. Специально после Великой Отечественной войны поехали на Северный Кавказ и набрали семян, чтобы впоследствии делать из биомассы силос и кормить коров. Но бурёнушки, хоть и жевали незнакомое лакомство, стали чаще болеть и давать горькое молоко. К тому же борщевик вызывал у человека ожоги. И ближе к 80-м годам решили от него, наконец, отказаться.

Но не тут-то было.

Растение оказалось настолько неприхотливым и плодовитым, что им оказались усеяны целые поля. На одном стебле вызревает до семидесяти тысяч семян. И ничего их не берет - ни мороз тридцатиградусный, ни жара аномальная.Если на Кавказе, в горах, борщевичок растет небольшими группами и не вредит природному сообществу, то у нас это заросли-убийцы. Они вытесняют с территории действительно полезные растения, захватывая, как гитлеровские войска, всё новые и новые земли.

Заросли на краю Битцевского леса (35-й км МКАД).Фото: Павел КЛОКОВ

Не говоря уже о том, что борщевик - аллерген. И очень жгуч. В его соке есть вещества, способные сильно повысить чувствительность нашей кожи к ультрафиолету (действует как крем для загара в чудовищной концентрации).

В Подмосковье борьба с этим сорняком более жесткая. В этом году его начали уничтожать в конце марта и закончат в конце июля (во время выброса семян). Но там и масштаб другой. Одних только частных земель, заросших борщевиком, 44 тыс га. Плюс еще 16 тыс га - это муниципальные участки. И 2,8 тыс га - придорожные территории. В области с сорняком борются всеми доступными способами, в том числе химобработкой (например, препаратами на основе глифосата).

В столице она запрещена. И дворники (в лучшем случае) скашивают сорняк. Толку от этого маловато. Потому как его почки находятся ниже уровня земли и из них очень быстро начинают расти новые листья.

Это происходит не только на диких лужайках и промзонах, но и вблизи детских площадок, парков, дворов.

Борщевик распространяется как вирус - и даже если сломать стебель у самого основания, растение останется живым.Фото: Павел КЛОКОВ

ДЖУНГЛИ ЗОВУТ

Про этот год можно было бы сказать, что он очень комфортный для растительности, потому как весна была ранней. Но борщевика это не касается. Потому что он бы вылез в любом случае. Его лозунг - расти всегда, расти везде (кроме затененного хвойного леса).

Честно говоря, мне не особо верилось, что получится найти серьезную плантацию. Не молодой борщевицкий «лопушок» за домом, который в течение нескольких дней всё равно будет скошен. А мощные стволы толщиной со взрослую руку.

- Найдете... Обязательно... - пообещала мне основатель движения «Антиборщевик» Мария Попова.

И назвала несколько адресов, среди которых самым ближайшим был Битцевский лес. Я отправился туда на велосипеде, но куда именно ехать, не знал. Площадь лесопарка, на минуточку, 22 квадратных километра. Можно целую неделю ходить между елями... Но между ними как раз и не надо. Раз борщевик не растет в лесу, значит, искать надо вдоль его окраин.

В высоту борщевик достигает до трех-четырех метров.Фото: Павел КЛОКОВ

На первой же из них я обнаружил сотни растений с белым куполом и осуждающе покачал головой. Надо же. И это рядом с дорогой, по которой все ходят. Но отправив фотографии Марии, был облит ледяной водой.

- Это, Павел, не борщевик, а сныть, - сказала активистка и, думаю, тоже покачала головой.

Поиски мои продолжались несколько часов. На одной из табличек я прочитал, что нахожусь на территории памятника природы (регионального значения). И что растут здесь краснокнижные растения. Хохлатка Маршалла, страусник, медуница неясная и другие. Про борщевик Сосновского ни слова. Да и кто будет вредный сорняк вписывать в такой ряд.

И вдруг со стороны МКАД передо мной предстало нечто. Такого количества борщевика я не видел даже на картинках в интернете. Несколько футбольных полей. И что ни сорняк, то трехметровая громадина. Сквозь эти заросли протоптана тропинка. На ней следы от колес. Именно здесь заезжают в Битцу на велосипедах жители Северного Бутова.

Одного из них я встретил посреди этих джунглей. Он сказал, что давно привык к этому пейзажу. Пять минут езды на велике - и вот уже лес. Безопасный и прохладный.

- Хотя видел здесь и компании мальчишек, - добавил мужчина. - Подростки носились как раз в борщевике. Думаю, если разок обожгутся, больше сюда не сунутся.

Борщевик крайне неприхотлив и к тому же вытесняет с территории полезные растения.Фото: Павел КЛОКОВ

ПИТЕР - МОЛОДЕЦ, ТВЕРЬ - НЕ ОЧЕНЬ

По мнению Марии Поповой, в столице недооценивают опасность этого сорняка. И дело даже не в ожогах больше, а в подавлении других растений. Работа экосистемы обязательно даст сбой, если не противостоять борщевику.

- В некоторых регионах есть отдельные программы по борьбе с этим сорняком, - рассказывает Мария. - У нас, в Москве, увы, руки до этого пока не дошли. Но мы пишем во все инстанции, отправляем обращения. И даже сделали интерактивную карту с адресами опасного растения. Она постоянно обновляется с учетом жалоб жителей (найти ее можно на сайте проекта antiborschevik.info, - прим. авт). Начать можно с малого. И обучить дворников, например (как это сделали в Питере). Там борщевик вблизи жилых домов не косят, а именно выкапывают. Это наиболее действенный способ. И коммунальщики знают, как выглядит этот сорняк (на самом раннем этапе его роста). Среди отрицательных примеров можно выделить Тверскую область. Очень заросшая. Ну и надо ввести штрафы (в том числе, и в Москве), если борщевик на территории не убирается. И не важно, кто за нее отвечает - муниципальные власти или частные лица. Такая практика уже есть, но не во всех регионах.

ОФИЦИАЛЬНО: «КОСИМ КАЖДЫЙ ГОД...»

В этом году в столице одним из первых участков, на котором начали косить борщевик Сосновского, стал берег реки Сетунь и открытое русло Раменки. Об этом еще в мае сообщили в ГПБУ «Мосприрода».

О вредном сорняке сообщили пользователи социальных сетей. После чего «Мосводосток» (ЭГТР-7), который обслуживает эту территорию, приступил к ликвидации заразы.

- Отметим, что в столице на особо охраняемых природных территориях места произрастания борщевика Сосновского каждый год подвергаются кошению, - добавили в «Мосприроде». - Мы контролируем произрастание этого растения только на своих подведомственных территориях.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Если вы наткнулись на такую же плантацию борщевика, как корреспондент «КП», звоните по телефону 8 (495) 777-77-77. Кроме этого, есть смысл обратиться в местное отделение ГБУ «Жилищник». Ибо за содержание территории в части зеленых насаждений отвечает балансосодержатель. Третий вариант. Написать по электронной почте проекта «Антиборщевик» - loginus@yandeх.ru. Четвертый - отправить обращение в управу (или сходить туда лично). И, наконец, пятый. Взять лопату и аккуратненько выкопать сорняк самим (если, конечно, его немного). Стебли можно оставить прямо на земле, но подальше от людей. Они довольно быстро высохнут и больше не будут представлять угрозы для человечества.

НЕ ВСЯКИЙ БОРЩ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗЕН

Некоторые «знатоки» удивляются, почему на борщевик так дружно все наезжают. Ведь его можно даже есть…

Отвечаем. Да, можно. Видов этого растения - десятки. Но только не борщевик Сосновского! Его и руками-то трогать нельзя.

Нетрудно догадаться, что название растения пошло от знаменитого украинского блюда. Когда у хозяек не было под рукой капусты, они срывали листья борщевика и варили борщ.

СЕМЬ ФАКТОВ ПРО ЭТОТ СОРНЯК

- на одном растении может вызреть от 5 тыс до 70 тыс семян;

- весной начинает расти самым первым - раньше других трав;

- из неблагоприятных условий только густая еловая чаща (а так может расти всюду и успешно плодоносить);

- побеждает остальные растения, как затеняя их, так и химически;

- устойчив к скашиванию, потому как почки расположены ниже поверхности почвы;

- способен к самоопылению;

- некоторые семена могут взойти и через два, и через три года, что осложняет борьбу с борщевиком.

ВАЖНО

В случае ожога борщевиком, немедленно промойте кожу водой с мылом. После этого обратитесь за медицинской помощью. В некоторых случаях даже необходима госпитализация.

ГДЕ В МОСКВЕ МОЖНО ОБЖЕЧЬСЯ

- ул. Лобачевского, д. 106 (пойма реки Раменки);

- ул. Верейская, 10;

- берег реки Сетунь (к востоку от моста на ул. Рябиновой);

- Фили-Давыдково (между линией метрополитена и ул. Кастанаевской, д. 63 кор 2);

- Давыдковская улица (природный заказник «Долина реки Сетунь»);

- парк Фили;

- Крылатские Холмы (у горнолыжного склона - с северной стороны);

- внутри особо охраняемой природной территории со стороны Крылатской улицы;

- нацпарк Лосиный остров (незатененные участки);

- Измайловский лесопарк (крупный фрагмент популяции на пойменном лугу реки Серебрянки);

- Новокосино (рядом с МКАД);

- ул. Салтыковская, д. 4;

- парк «Академический» (на многих газонах);

- Коробковский сад со стороны Нахимовского проспекта;

- Бутовский лесопарк (контуры зарослей видны даже на спутниковых снимках);

- на пересечении Варшавского и Симферопольского шоссе;

- на пересечении Симферопольского и Расторгуевского шоссе;

- ул. Веневская (на пустырях);

- Чечерский проезд (с южной стороны);- Остафьевская улица;

- ул. Академика Понтрягина;

- берег Черневского пруда;

- рядом с Ивановским кладбищем;- ул. Александры Монаховой, в районе дома №45 «а»;

- берег Лихоборки (со стороны Северо-Восточной хорды).