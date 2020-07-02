2020-07-02T19:45:19+03:00
Происшествия

«Ремонтная бригада нарушила правила безопасности»: крупный пожар в доме на Тверской потушили за три часа

Пришлось временно остановить движение автомобилей и закрыть пекарню
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Пожарные расчеты на месте тушения огня на Тверской улице.Пожарные расчеты на месте тушения огня на Тверской улице.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Спасатели справились с пожаром в жилом доме на Тверской, который начался днем 2 июля. Тушили три часа, пострадавших нет. Сейчас пожарные продолжают проливку здания, лишь тогда можно будет приступить к выяснению причин пожара.

В МЧС подняли уровень сложности пожара на Тверской.

О густом черном дыме в доме № 24 на Тверской улице в МЧС сообщили прохожие. Буквально за несколько минут со второго этажа стали видны оранжевые языки пламени. Спасатели получили сигнал в 13.56 и быстро прибыли на место. Возгорание было на площади 50 квадратных метров.

- Пожар в находящемся на реконструкции здании. Людей внутри здания нет, - рассказали «КП» в ГУ МЧС по Москве.

Спустя час площадь пожара увеличилась до 200 квадратных метров, а через время - до 800 квадратных метров. Причиной быстрого распространения огня могли стать деревянные перекрытия. К тому же было много строительных легковоспламеняющихся материалов. По предварительной информации, причиной пожара стали некачественные ремонтные работы – нарушение правил безопасности.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Для пожарной техники пришлось закрыть сначала одну автомобильную полосу на Тверской, а позже перекрыли движение в обоих направлениях. Некоторое время на Тверской и в ближайших переулках образовались пробки, а пешеходы стали выходить на проезжую часть, чтобы сфотографировать или снять на видео процесс ликвидации пожара.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожар в центре Москвы: прямая трансляция.В самом центре Москвы, на Тверской улице, горит историческое здание (постройка 19-го века). На данный момент распространение огня остановлено, но пожарные продолжают свою работу.

Как рассказывают очевидцы, на время пожара пришлось закрыть пекарню «Хлеб насущный».

- Сильный пожар. Вода лилась на летнюю веранду «Хлеб насущный», которая находится на первом этаже, - рассказал москвич Николай.

Пожар удалось ликвидировать в 17.14, спасателям потребовалось три часа. Эвакуация людей не проводилась.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати

Пробки в городе увеличились до 9 баллов

Власти города просят пересесть водителей на общественный транспорт, так как в городе пробки достигли 9 баллов.

- Причиной стал пожар на Тверской – перекрытие движения в обоих направлениях. В настоящее время движение в сторону центра восстановлено. К тому же проводятся дорожные работы на Волоколамском шоссе и наблюдаются осадки в виде дождя, - объяснили в Департаменте транспорта Москвы.

Пожар в здании на Тверской улице в Москве ликвидирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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