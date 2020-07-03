Евдокия Лучезарнова: «У каждой семьи есть свой звук»

Чтобы людям долгое время было комфортно вместе, любить, наслаждаться друг другом, не теряя, при этом, себя важно наладить правильный энергообмен.

О том, как выбрать энергетически близкого человека и поддерживать эмоциональный баланс в семье, нашему корреспонденту рассказала писатель и философ, автор науки ритмологии Евдокия Лучезарнова.

– Иногда, начиная жить с любимым человеком, со временем понимаешь, что не можешь быть с ним вместе постоянно. Почему так происходит и можно ли что-то наладить, не потерять любовь?

– Когда вы решили долгое время находиться с другим человеком в одном пространстве, в одной комнате, представьте, какая нагрузка пойдёт на ваши глаза, когда они будут изо дня в день видеть одни и те же линии, какая нагрузка пойдёт на ваши уши, когда вы будете слышать один и тот же голос, какая нагрузка пойдёт на вашу энергосистему, потому что она будет встраиваться в одну доминирующую над вами энергию. И, естественно, очень многие семьи разбиваются от несоответствия энергонагрузки.

Чтобы стабилизировать эту нагрузку важно не просто сохранить свою любовь к человеку, но и сделать так, чтобы человек всегда чувствовал вашу любовь.

– Как это сделать?

– Просто почаще говорить об этом. Слово, звук – это сильнейшая энергия. В энергоструктуре самые полезные слова – слова о любви: «я тебя люблю», «ты мне очень нравишься», «какое счастье, что ты сегодня со мной», «как я счастлив снова видеть тебя». Эти слова нужно не уставать повторять ежедневно, ежесекундно, ежеминутно. Остальные слова, в большинстве своём, являются лишними, ибо они напрягают и выводят вас из зоны вашего равновесия, равновесия вашей пары.

Когда любовь сохранена, она начинает расширяться. Постепенно любовь к одному существу, к одному человеку перерастает в огромное количество любви ко всему миру. И от этого счастливы все окружающие. Любовь к городу, любовь к природе, любовь к каждому цветочку. Этой любовью можно поделиться и с тем родным человеком, который находится с вами рядом. Сохранённое чувство любви поможет поддерживать правильный энергообмен между вами.

– И все же даже в самых идеальных отношениях порой случаются обиды, кризисы. Есть ли способ их устранять?

– Среди моих методик есть ритмомера «Сгусток семьи», которая снимает усталость после любых жизненных перипетий и показывает, кто по-настоящему о вас заботится. Расскажу, как она работает.

Люди склонны к общности. И есть определённый сгусток, куда люди попадают на очень близкое расстояние друг к другу на длительный срок во времени. Вибрационно голоса семьи сливаются в единое. У каждой семьи свой звук. Семьи могут соединяться друг с другом по звучанию, тогда они создают общность, так же как галактики соединяются в систему галактик или различные химические элементы попадают в одну квалификационную клеточку.

Если звуки расходятся, они противоположны, не дополняют, а гасят друг друга, начинаются семейные междоусобицы, и расстояние отдаления семейного звука усиливается. Иногда семьи попадают в резонанс, происходит объединение совершенно разных по всем показателям общностей в единое состояние соответствия. Именно так выбирают жён, мужей, удочеряют или усыновляют неродных детей, приглашают в свой круг людей с противоположной профессией, и все уживаются вместе.

Внутри сгустка семьи всегда удобно и комфортно. Человек может раскрываться и быть самим собой, наступает искренность. Ритмомера «Сгусток семьи» помогает настроить этот резонанс – в тех случаях, когда что-то идёт не так. Например, после ссор, обид и конфликтов, когда эмоции мешают примирению.

– Расскажите подробнее о действии ритмомеры.

– После принятия ритмомеры «Сгусток семьи» уходит мистериальность, не нужно специально играть определённую роль, чтобы нравиться, соответствовать – вне сгустка семьи это абсолютно невозможно, поскольку человек, выходя из такого сгустка, вынужден подстраиваться полностью или частично под окружающую среду. В семье же он свободен, раскован.

Сами собой выстраиваются иерархические связи внутри семьи. Внутри семьи идёт постоянное перетекание, иногда оно меняется ежесекундно, но при этом всем становится хорошо, поскольку все заведомо согласны, что нет единого режиссёра семейного сгустка, а есть общая коалиция, которая его создаёт. Ритмомера устраняет всё лишнее, мешающее формированию сгустка и позволяет при этом обойтись без театрализации.

При выходе наружу, в общество, члены семьи знают и принимают, какую роль играет тот или иной человек. Там, снаружи, они могут поддерживать эту роль, но при возвращении в семью человек должен иметь возможность снять все свои маски и стать самим собой. Только в семье и нигде больше происходит саморегулировка, поэтому снимается усталость. Каждый человек обретает свободный доступ к самому себе, лёгкое дыхание, ощущение полноценной жизни.

– Для полноценной счастливой жизни человеку необходима семья?

– Безусловно. Сгусток семьи – это то, что помогает человеку по-настоящему расслабиться, почувствовать себя свободным от ограничений и наполниться энергией любви. Эта энергия придаст вам жизненных сил для осуществления любых, самых смелых идей, дел и свершений и сделает вас счастливым.