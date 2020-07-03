2020-07-03T19:23:16+03:00
Происшествия

В Москве 10-летняя девочка выбросила подругу в мусорный бак

Первоклашка находится в больнице
Анастасия ВАРДАНЯН
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Девочки поссорились, и старшая из них выбросила младшую в мусорный бак.Девочки поссорились, и старшая из них выбросила младшую в мусорный бак.Фото: Shutterstock
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Ссора двух подруг в Москве закончилась уголовным делом. Все произошло 1 июля во дворе многоэтажек на улице Сперанского, в Бутырском районе столицы. 10-летняя Аня* и 7-летняя Оля* гуляли без родителей.

- Девочки поссорились, и старшая из них выбросила младшую в мусорный бак. В результате падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, - сообщили "Комсомольской правде" собственные источники в правоохранительных органах.

Скорую ребенку вызвали очевидцы. Сейчас Оля находится в больнице. Позже о травме девочки в полицию сообщили медики. Её родители уже подали заявление в полицию.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщил источник в полиции.

Однако уголовной ответственности 10-летней хулиганке удастся избежать: слишком маленькая.

Напомним, ранее в Подмосковье мальчик выбросил мусорный мешок из окна на голову четырехлетней девочки. Малышка находится в больнице в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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