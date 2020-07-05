Аномальная жара и ливни: Почему погода в Москве действительно стала как в тропиках

- Погода в Москве сейчас совсем не такая, как в умеренных широтах, она ближе к погоде тропиков! - с изумлением констатирует главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Получается, называем летние ливни тропическими не для красного словца - это реально так, хоть и противоречит всем учебникам географии.

- Мощные ливни мая, июня и июля-2020 связаны с тем, что к нам приходят очень теплые и до предела насыщенные влагой воздушные массы, - объясняет "КП" Татьяна Позднякова. - Но это ливни, я бы сказала, с хорошим характером - теплые.

Почему вдруг Москва переехала в тропики? Явно же не ради того, чтоб порадовать нас индийско-тайской погодой, пока границы закрыты!

- Думаю, что дело в необычном расположении высотной фронтальной зоны (см. "Справку "КП"), - делится своим мнением Татьяна Позднякова. - По идее, она должна протянуться практически вдоль Северного Полярного круга. Сейчас же высотная фронтальная зона очень сильно изогнута, она волнистая, и волны эти подвижны. Некоторые ее участки сдвинуты далеко на север, в Арктику. Летом-2019 высотная фронтальная зона тоже была расположена аномально. Но тогда она, наоборот, находилась намного южнее, чем обычно - на широте Черного моря. Из-за этого прошлое лето было холодным, к нам беспрепятственно проникал воздух с севера, летних процессов в атмосфере практически не было. А к ним относятся и грозовые ливни.

Сейчас, когда высотная фронтальная зона смещена к северу, мы видим обратный эффект. В Заполярье в июне было побито множество температурных рекордов. На Кольском полуострове стояла 30-градусная жара, на острове Колгуев в Северном Ледовитом океане воздух уже не раз с начала лета прогревался выше +20. В якутском Верхоянске вообще фантастические +38 градусов - это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная за Полярным кругом. А в Москве - тропики.

А тропические ливни ещё будут?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/788594" frameborder="0"></iframe> В Москве из-за сильного ливня затопило автодорогу.

- Скорее всего, в середине следующей недели, - прогнозирует Татьяна Позднякова.

СПРАВКА "КП"

Высотные фронтальные зоны - области перехода между холодными циклонами и тёплыми антициклонами, расположенными высоте около 5 км. У них огромные запасы энергии, и они играют важную роль в формировании той или иной погоды.

Отдельные высотные фронтальные зоны, сливаясь друг с другом, образуют планетарную высотную фронтальную зону. Обычно она протягивается вдоль параллели - горизонтально, если смотреть на карту. Но иногда в ней образуются волны большой амплитуды, в сотни и даже тысячи километров - с севера на юг или наоборот,

МОКРЫЕ ИТОГИ

Очередной тропический ливень обрушился на Москву и область 3 июля и в ночь на 4-е. Больше всего воды досталось Волоколамску - 64 мм (две трети месячной нормы). На западе столицы вылилось 56 мм, на севере до 50 мм. В Тушине выпало 35 мм, в районе ВДНХ 21 м - и всё это при температуре +28 градусов.

И это уже далеко не первый подобный ливень московского сезона дождей. С конца мая их было около десятка.

Май-2020 - самый сырой за всю историю метеонаблюдений. На Москву вылилось в 3 раза больше воды, чем обычно.

Июнь-2020 - самый дождливый за 70 лет, выпало вдвое больше осадков по сравнению с нормой.

С начала года столице досталось 528 мм влаги - это 76% годовой нормы, подсчитали в центре "Фобос".

ПРОГНОЗ

Прогноз Гидрометцентра России:

В воскресенье, 5 июля, до +29 градусов.

Переменная облачность, местами небольшой дождь и гроза.

В понедельник, 6 июля, будет солнечно и сухо. Жара до +30 градусов.

Во вторник, 7 июля, зной усилится до +32. Пройдут небольшие дожди.

В среду, 8 июля, снова тропики: +30 градусов и кратковременные дожди.

В четверг, 9 июля, станет прохладнее, +21…+26 градусов. Облачно, с прояснениями, дождь.

В пятницу, 10 июля, и субботу, 11 июля, +29...+30 градусов. Переменная облачность, практически без дождей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/788592" frameborder="0"></iframe> В Москве и Подмосковье начался сильный ливень.

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