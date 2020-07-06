2020-07-05T13:03:31+03:00
Общество

«Ксеньевский прииск» профинансировал производство фильма «В воде не тонут»

Первый в России полнометражный фильм с непрофессиональными детьми-актерами получил прокатное удостоверение Министерства культуры РФ
Поделиться:
«В воде не тонут» - первый фильм с непрофессиональными детьми-актерами«В воде не тонут» - первый фильм с непрофессиональными детьми-актерами
Изменить размер текста:

Официальная премьера этого непростого художественного фильма состоится сразу после того как в регионах России будут отменены карантинные ограничения для кинотеатров. Недавно лента завоевала второе место в категории «Полнометражные художественные фильмы» на международном кинофестивале «Свобода», опередив столичных конкурентов.

Первыми зрителями фильма стали дети из нескольких детских домов и реабилитационных центров Забайкалья. Именно они – герои картины. А некоторые из них еще и актеры и даже исполнители саундтреков. В мае 2019 года у инициативной группы во главе с известным сибирским журналистом Еленой Хзанян возникла идея снять художественный фильм на базе отделения психолого-педагогической реабилитации и коррекции поведения несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества центра «Доверие». Как рассказывает сама Елена, этот фильм с самого начала задумывался не только как художественное высказывание, но и как акт социальной реабилитации. Сами дети и стали актерами фильма. Постепенно сформировалась полноценная съемочная группа. Понятно, что кинопроизводство требует вовлечения большого количества людей, то есть, больших временных и материальных затрат. Но дети из реабилитационного центра «Доверие» – одни из самых важных подопечных ПАО «Ксеньевский прииск». Поэтому вопрос с финансированием фильма решился быстро.

«Это дети, чьи родители живы, но либо отбывают срок, либо не хотят забирать детей в семью. По сути это социальные сироты. И это тяжелый укор для всего общества. «Ксеньевский прииск» чувствует свою ответственность за все, что происходит на земле Забайкалья. Поэтому решение о финансировании фильма далось нам легко», – рассказывает генеральный директор ПАО «Ксеньевский прииск» Егор Литуев.

Сценарий фильма был написан очень быстро. Тема детей, которые уже в детстве становятся жертвой наркотиков, непроста и пронзительна. Но съемочной группе удалось создать не просто цепляющую за душу историю. Получилось профессиональное кино с хорошо закрученным сюжетом, яркими актерскими работами и трюками на уровне большого кино. Высокий уровень фильма подтвердил и отзыв жюри международного фестиваля «Свобода». «Авторам удалось держать зрителя в напряжении до самого конца картины… Не осталась незамеченной и замечательная актерская игра юных артистов. Подростки буквально вжились в свои роли», – пишут члены жюри. По их мнению, фильм продолжает традиции таких выдающихся отечественных фильмов как «Республика ШКИД», «Пацаны» и «Подранки».

Сценарий основан на реальных событиях. Подростки, попавшие в беду, доказывают, что, достойны и могут остаться на плаву, не утонуть в большой воде жестокой жизни. Это касается и героев фильма и актеров, которые во многом играли самих себя

Получив прокатное удостоверение Министерства культуры, съемочная группа не остановилась в ожидании премьеры. В детских домах Забайкалья уже идут кастинги детей для съемок второй части фильма. Их финансирование также взял на себя «Ксеньевский прииск», который ежегодно вкладывает десятки миллионов рублей в благотворительность Забайкалья.

Афиша фильма «В воде не тонут»

Афиша фильма «В воде не тонут»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пенсионер нечаянно убил сына, заступившегося за мать, а потом свел счеты с жизнью
Москвич остановил движение, чтобы пропустить утиное семейство
Пятилетнего мальчика убило хлипкое окно
Москвичей предупредили о грозе, левне и сильном ветре
Собянин: Голосование консолидировало общество вокруг Президента
Массух: Нам удалось поддержать «московский стандарт» наблюдения
В Москве нашли мертвым дзюдоиста Дмитрия Дунаева
Танцевальный сезон на ВДНХ откроется 4 июля
ЦИК: Более, 2,8 млн москвичей проголосовали за поправки к Конституции
Более 4 млн москвичей проголосовали по поправкам к Конституции
Синоптики пообещали москвичам дожди с грозой на фоне жаркой погоды
Политолог Дмитрий Гусев: В легитимности голосования по поправкам к Конституции сомнений нет
Политолог Павел Данилин: Процесс голосования по поправкам был достаточно открытым
Политолог Наталия Елисеева оценила прозрачность голосования по Конституции
Политолог Дмитрий Журавлев: Это голосование — лучший вариант из всех, что я видел
Член ОП Москвы не сомневается в легитимности голосования по Конституции
Политконсультант Леонид Давыдов: Голосование по Конституции прошло открыто и без нарушений
Член Совета при президенте РФ Игорь Борисов: Голосование проходит гласно и свободно
Политолог Алексей Чеснаков: Голосование в Москве было открытым, свободным и прозрачным
Комиссия электронного голосования начала процедуру сборки ключей расшифровки
Председатель Союза женщин России: Голосование по Конституции не вызывает сомнений в его прозрачности
Политолог назвал голосование по конституции прекрасно организованным и легитимным
В Общественном штабе заявили об отсутствии серьезных нарушений в ходе голосования в Москве
Политолог Семен Уралов: Явка на голосование в Москве составит 60%
ЦИК: Явка на голосование по Конституции в Москве к 12 утра составила 45,81%
В Подмосковье стартовал пляжный сезон
МГИК: В Москве начался итоговый день голосования по поправкам к Конституции