На въезде в Москву сгорел рейсовый автобус

Страшные кадры полыхающего автобуса сняли очевидцы. На них большой автобус полностью объят огнем, а густой черный дым валит прямо на трассу. Пожар тушили несколько минут оперативно прибывшие на место спасатели. Каким-то чудом обошлось без пострадавших. А произошло все в шестом часу вечера воскресенья, 5 июля, на федеральной трассе М-4 "Дон", на въезде в Москву со стороны Домодедово Московской области.

- Водитель и пассажиры успели покинуть салон. Ликвидация возгорания продолжается, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

По словам очевидцев, автобус загорелся во время движения. Заметив дым, водитель выехал на обочину и помог людям покинуть салон. Что стало причиной возгорания, установят в ближайшее время.

ДАВАЙ В ОБЪЕЗД

На трассе М-4 "Дон" в Домодедовском районе из-за пожара образовалась пробка. Водителям стоит заранее планировать маршруты объезда.