Модель обвинила в изнасиловании фотографа Тарантино и Ростроповича

На известного российского фотографа Сергея Берменьева написали заявление в полицию. В изнасиловании его обвинила модель Дарья Фисун. Факт обращения в МВД корреспонденту kp.ru подтвердили близкие родственники девушки.

В своем заявлении в полицию модель написала, что накануне ей позвонил ассистент Берменьева и пригласил прийти на съемку к мастеру. Дарья согласилась. Работать предстояло в небольшой студии. Как пишет «Пятый канал», знакомство началось с бокала вина. Даша уверяет, что не пила, а лишь из вежливости сделала глоток. После этого фотограф якобы сопроводил модель до кровати, которая стояла в студии в качестве антуража, где и надругался над Фисун.

Фотограф Сергей БерменьевФото: Личная страница героя публикации в соцсети

При этом в своем заявлении Дарья пишет, что силу к ней не применяли. Однако она была в состоянии шока и, оцепенев, не могла оттолкнуть мужчину. После изнасилования она приняла душ и уехала. Берменьев написал ей сообщение с вопросом, удачно ли та добралась до дома.

Сергей Берменьев — известнейший фотохудожник. Также он пишет стихи, которые выкладывает на личных страничках. Известность он получил в 80-90-е годы, когда снял Федерико Феллини и многократно сопровождал гастроли Мстислава Ростроповича. Позже мастеру позировали режиссер Квентин Тарантино, актеры Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джек Николсон и другие мировые знаменитости.

Дарья родом из Краснодарского края. Росла в простой семье медработников. В подростковом возрасте пошла в модельную школу и очень быстро стала получать контракты на съемки для каталогов одежды. Летала на съемки в Южную Корею, где фешн-индустрия высоко ценит подобный типаж. Последние годы жила и работала в Москве.