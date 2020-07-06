«Отрезал волосы и сжег»: модель, обвинившая в изнасиловании известного фотографа, дала показания

В истории с обвинениями в изнасиловании всемирно известного фотографа 56-летнего Сергея Берменьева сейчас разбирается полиция. В понедельник 26-летняя модель Дарья Фисун дала показания в следственном отделе. Днем ранее, 5 июля, она позвонила в полицию и сообщила об изнасиловании. Интересный факт, в органы она обратилась примерно в 17.00, тогда как изнасилована якобы была накануне ночью.

В понедельник 26-летняя модель Дарья Фисун дала показания в следственном отделе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам Дарьи, все произошло в квартире фотографа на улице Зоологической.

Фотограф Сергей БерменьевФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- В заявлении она указала, что была против полового акта, но не сопротивлялась, так как боялась, - сообщил источник «КП» в правоохранительных органах.

В заявлении она указала, что была против полового акта, но не сопротивлялась, так как бояласьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Позже следователям она рассказала, что фотограф якобы отрезал клок ее волос и сжег, после чего положил в ее сумочку 10 тысяч рублей. Сам Сергей Берменьев, который в свое время фотографировал Аль Пачино, Иосифа Бродского и Виктора Цоя, вину свою не признает. Пока для дачи показаний его не вызывали. Однако следователи наведались в его дом, где изъяли записи с камер видеонаблюдения. Одна из них установлена в коридоре квартиры. Судя по кадрам, Дарья действительно в ту ночь была у фотографа.

- На видео она обнимает владельца квартиры, - сообщил «КП» источник в следствии.

Позже следователям она рассказала, что фотограф якобы отрезал клок ее волос и сжег, после чего положил в ее сумочку 10 тысяч рублей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Запись приобщили к материалам проверки. Пока уголовное дело не возбуждено.

Напомним, 26-летняя Дарья Фисун в Москву переехала восемь лет назад из Краснодарского края. Она подрабатывала моделью, но особых успехов в профессии не добилась.

КСТАТИ

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