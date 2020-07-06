2020-07-06T17:46:17+03:00
Происшествия

«Отрезал волосы и сжег»: модель, обвинившая в изнасиловании известного фотографа, дала показания

Дарья Фисун уверяет, что Сергей Берменьев действовал против ее воли, но на видео из квартиры фотографа, сама мило его обнимает
Анастасия ВАРДАНЯН
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Дарья Фисун уверяет, что Сергей Берменьев действовал против ее воли, но на видео из квартиры фотографа, сама мило его обнимаетДарья Фисун уверяет, что Сергей Берменьев действовал против ее воли, но на видео из квартиры фотографа, сама мило его обнимаетФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В истории с обвинениями в изнасиловании всемирно известного фотографа 56-летнего Сергея Берменьева сейчас разбирается полиция. В понедельник 26-летняя модель Дарья Фисун дала показания в следственном отделе. Днем ранее, 5 июля, она позвонила в полицию и сообщила об изнасиловании. Интересный факт, в органы она обратилась примерно в 17.00, тогда как изнасилована якобы была накануне ночью.

В понедельник 26-летняя модель Дарья Фисун дала показания в следственном отделе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В понедельник 26-летняя модель Дарья Фисун дала показания в следственном отделе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам Дарьи, все произошло в квартире фотографа на улице Зоологической.

Фотограф Сергей Берменьев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фотограф Сергей БерменьевФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- В заявлении она указала, что была против полового акта, но не сопротивлялась, так как боялась, - сообщил источник «КП» в правоохранительных органах.

В заявлении она указала, что была против полового акта, но не сопротивлялась, так как боялась Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В заявлении она указала, что была против полового акта, но не сопротивлялась, так как бояласьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Позже следователям она рассказала, что фотограф якобы отрезал клок ее волос и сжег, после чего положил в ее сумочку 10 тысяч рублей. Сам Сергей Берменьев, который в свое время фотографировал Аль Пачино, Иосифа Бродского и Виктора Цоя, вину свою не признает. Пока для дачи показаний его не вызывали. Однако следователи наведались в его дом, где изъяли записи с камер видеонаблюдения. Одна из них установлена в коридоре квартиры. Судя по кадрам, Дарья действительно в ту ночь была у фотографа.

- На видео она обнимает владельца квартиры, - сообщил «КП» источник в следствии.

Позже следователям она рассказала, что фотограф якобы отрезал клок ее волос и сжег, после чего положил в ее сумочку 10 тысяч рублей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Позже следователям она рассказала, что фотограф якобы отрезал клок ее волос и сжег, после чего положил в ее сумочку 10 тысяч рублей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Запись приобщили к материалам проверки. Пока уголовное дело не возбуждено.

Напомним, 26-летняя Дарья Фисун в Москву переехала восемь лет назад из Краснодарского края. Она подрабатывала моделью, но особых успехов в профессии не добилась.

КСТАТИ

"До этого заявления о ней никто не знал": модель, обвинившая в изнасиловании известного фотографа, восемь лет добивалась славы

Дарья Фисун сама приехала в квартиру фотографа Сергея Берменьева, а потом подала на него заявление в полицию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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