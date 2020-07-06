Эксперт: 74% московских мигрантов во время карантина остались без работы

Примерно три из четырех мигрантов из Средней Азии, живущих в Москве, во время эпидемии коронавируса потеряли работу. Таковы результаты опроса, проведенного Группой исследований миграции и этничности через анкетирование в соцсетях.

- Наше исследование подтвердило и опровергло несколько мифов о мигрантах, которые появились в самом начале пандемии коронавируса, когда границы закрыли и стало понятно, что большинство граждан среднеазиатских республик не смогут вернуться домой, - рассказал сайту kp.ru руководитель Группы исследований миграции и этничности, старший научный сотрудник РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы) Евгений Варшавер. - Миф о том, что мигранты обнищают, подтвердился. Был и другой миф - о том, что обнищав, мигранты пойдут на улицы грабить и убивать. Этого не произошло, что подтверждается в том числе данными полиции.

К слову, в мае в МВД озвучили цифры: за год число преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 10,9% (в том числе минус 20% по убийствам).

По словам Евгения Варшавера, он с коллегами исследовал мигрантов из двух стран - Киргизии и Узбекистана. Граждане первой республики, входящей в Евразийский экономический союз, имеют право работать на территории России без патента.

Кстати, большинство граждан Киргизии, работающих в Москве (50%), задействованы в сфере торговли и услуг (там же работают 32% опрошенных узбекистанцев). При этом узбеков больше среди квалифицированных рабочих (17% против 12% у соседей по Средней Азии) и неквалифицированных рабочих (19% против 12%).

Цифры из исследования:

83% мигрантов из Киргизии и Узбекистана признались, что их доходы уменьшились или вовсе исчезли.

40% респондентов заявили, что на момент кризиса у них были накопления.

Но только 13% «московских» узбеков и киргизов этой «подушки безопасности» хватило на 3 месяца карантина.

74% мигрантов во время пандемии потеряли работу или были отправлены в отпуск без содержания.

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