В Подмосковье открыли пляжи - народ ликует от счастья. Столица на очереди

Такое ощущение, что недавний карантин - не больше, чем сон. И как будто не было всего этого абсурда, начиная от пустого метрополитена (в полдевятого утра в понедельник) и заканчивая скамейками, крест-накрест перевязанными красно-белыми лентами.

Сто дней одиночества заставили нас пересмотреть многие ценности. В том числе, заурядные. Люди взглянули по-новому даже на самые дешевые и пошлые парикмахерские.

Пляжный отдых в Строгино.Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве и области постепенно открыли фитнес-клубы, бассейны, библиотеки, спортплощадки, кафе. И кажется, остался последний рывок. Разрешить массовые мероприятия и открыть пляжи (поездки на курорт-то у многих накрылись, да еще жара стоит - тридцать градусов).

В Подмосковье заболевших в четыре раза меньше, чем в столице, а потому область решилась первой. И официально открыла 149 зон отдыха. Об этом накануне сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Такое ощущение, что недавний карантин - не больше, чем сон.Фото: Иван МАКЕЕВ

При этом пляжей, на которых можно купаться в водоеме, в Подмосковье 49 (на остальных территориях есть искусственные бассейны, шезлонги, спортивные и детские площадки, летние веранды).

Соблюдать дистанцию на пляже легко, потому как места в бывшем карьере много. Подмосковье, Лыткарино.Фото: Павел КЛОКОВ

«ИСКУПАЙСЯ ТАМ... ЗА МЕНЯ...»

348-й автобус резво, почти не сбавляя ходу, сворачивает с Новорязанского шоссе на Лыткаринское и, хватая открытыми люками горячий воздух, устремляется на юг. Еще каких-то пять километров... И будет остановка с волнующим и трогательным названием «Волкуша».

- А мне еще не пора выходить? - допекал я какого-то мужика, изнывающего от жары.

- Успеешь, - с закрытыми глазами отвечал тот, даже не глянув в окошко.

Наконец, мы остановились. И многие пассажиры потянулись к выходу. Постреленок лет шести уже стащил с себя футболку и нацепил детский спасательный жилет.

Температура воды - плюс 24.Фото: Павел КЛОКОВ

- Искупайся там... за меня, - сказал мужик на прощание (с такой горечью, как будто ему на этот пляж ходу нет).

Десять минут ходьбы через сосновый лес. И я на месте. Широченный Волкушинский карьер (близ города Лыткарино) как раз подходит для того, чтобы отдыхающие соблюдали социальную дистанцию. Это первое впечатление. Второе - чистейший белый песок под ногами. И третье - теплая прозрачная вода.

Наконец, лето вступило в свои законные права - и 49 пляжей в Подмосковье официально заработали.Фото: Павел КЛОКОВ

Чего еще надо, спрашивается?

Да в принципе ничего... Только вот как в туалет сходить?

Этот вопрос возник не только у меня, но и у других отдыхающих. Стоят четыре кабинки. На каждой болтается лист А4 с надписью «30 рублей». И на дверях висят маленькие металлические замки. У кого брать ключ, кому платить? Непонятно. Сунулись к шашлычникам, те ни сном, ни духом. В итоге я решил потерпеть, а еще два мужики плюнули и сходили в лесочек.

При этом на каждом шагу объявления, напоминающие о недавней пандемии.Фото: Павел КЛОКОВ

В остальном тоже всё платно, кроме самого купания. Снять беседку на целый день - 2500 рублей (без крыши - 1500), шезлонг (в любое время дня и до 20.00) - 300 рублей, прокатиться 10 мин на вейкборде (это доска, на которой скользишь по воде вслед за тарзанкой канатно-буксировочной установки) - 700 рублей.

В общем, кому отдых, а кому бизнес.

Жарить на берегу шашлык запрещено, хотя многие жарят. Или покупают в кафешке под центральным белым шатром. 300 гр свиного - 400 рублей, куриного - 300. Бокал пива (бутылочного) - 150 рублей.

Фотосессия в одежде.Фото: Павел КЛОКОВ

В целом, если бы не закрытые туалеты, впечатление хорошее.

Народ ликует от счастья даже в понедельник в девять утра. Мне казалось, что в это время я буду купаться в одиночку. Но не тут-то было. Видимо, все подумали также, как я. И приехали на пляж. География разная. Лыткарино, Люберцы, Жуковский, Раменское, Москва... От станции метро «Котельники» до деревянного мостика над водой - полчаса, не больше (многим жителям столицы дольше ехать к ближайшему водоему, не выезжая из Москвы).

Местный житель Дмитрий и его супруга Анна рассказали мне, что лыткаринский карьер пользуется популярностью и среди рыбаков. Правда, во время купального сезона клюет не очень. А так есть почти всё. Плотва, окунь, щука, лещ, сазан, карась... Пару раз даже видели подводных рыбаков с арбалетами. Подстрелили кого или нет, неизвестно. Но то, что они сюда пожаловали, говорит о том, что вода здесь действительно чистая. Ну и рыбешка крупная водится.

Добавим, что на территории из свежих досок сбита спасательная вышка (утром в понедельник она была пустой, но, по словам отдыхающих, дежурят на ней каждый день), для медработника оборудован небольшой павильон с красным крестом, повсюду висят объявления с советами «закрывать рот при кашле», «избегать людных мест» и «использовать индивидуальные средства личной гигиены».

Волкушинский карьер, Лыткарино, Московская область.

Как добраться: от ст. м. «Котельники» на 348-м автобусе (остановка «Волкуша»).

Вот таким заборчиком в зоне отдыха «Тропарёво» решили преградить путь к водоему.Фото: Павел КЛОКОВ

СПРЯЧЬ ЗА ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ... ВОДИЧКУ

Ну и перенесемся в Москву, где официально пляжики еще никто не открывал (хотя и собираются). Месяц назад я с официальным визитом посетил зону отдыха «Тропарево» и был фраппирован количеством людей на берегу небольшого прудика. Это уже не Лыткарино, здесь совсем другой масштаб. На одном крошечном песочном пятачке жались друг к другу истосковавшиеся по солнцу тела. Плескались, словно дети, в мутной воде. Попивали теплое пивко. И если надевали маски, то только для плавания. При этом все активности и кафешки были закрыты. Вся тусовка была непосредственно на берегу.

Одно из заграждений отдыхающие используют как калитку. Но еще проще - обойти забор справа (или слева).Фото: Павел КЛОКОВ

А теперь, спустя 27 дней, открылось практически все. Кроме самого купания. Выглядит это весьма комично.

Повсюду море людей. Народ ест мороженое, играет в волейбол, катает детишек на пони, стреляет в тире, берет напрокат велосипеды, самокаты и скейты, висит на турнике, угощается форелью на углях, уничтожает напитки и, наконец, приблизившись к воде, видит желтый металлический покосившийся забор, означающий, что в воду заходить нельзя. Что на этом месте сделал бы законопослушный американец? Правильно, с сожалением вздохнул бы и остался на берегу. А что сделал наш? Точнее, наши...

Суровый и бдительный патруль. Зона отдыха «Тропарево», станция метро «Теплый Стан».Фото: Павел КЛОКОВ

Одно из заграждений в «Тропарево» тупо используют как калитку. Отворили ее как пещеру сим-сим. И спокойно купаются. А кому и через калитку пройти лень, тот просто обходит забор стороной (справа или слева).

При этом за отдыхающими присматривают спасатели, сидя в лодке на противоположном берегу (месяц назад их не было). А саму территорию патрулируют сотрудники полиции с немецкой овчаркой. Никто из них купальщиков не гонит. Никаких бесед не проводит. То есть официально пляж закрыт, а на деле вовсю работает.

На берегу отдыхающие фактически нарушителями не являются, потому как парк открыт официально. А вот купание в Москве пока что запрещено.Фото: Павел КЛОКОВ

Развлечений поблизости гораздо больше, чем в Лыткарине. Но это и не пляж, как в Подмосковье, а целый парк. 20 выстрелов в тире - 250 руб, десять минут катания на пони - 300, прокат электросамоката - 400 (за полчаса). Из яств есть все - от овощной тарелки за 300 руб до азербайджанского саджа из баранины с овощами-гриль за 1400. Правда, главное кафе работает только на вынос. Но это отдыхающих не расстраивает. Пакеты с блюдами они тащат на пляж. Там, рядом с водичкой, даже вкуснее.

Покататься на пони в течение десяти минут стоит 300 рублей. Услуга сугубо для детей.Фото: Павел КЛОКОВ

Зона отдыха «Тропарево», Москва.

Как добраться: от станции метро «Теплый Стан» на маршрутке 388 (остановка «Парк «Тропарево»).

На той линии фронта... При этом спасатели присматривают за нарушителями, сидя в лодочке на том берегу.Фото: Павел КЛОКОВ

Так сейчас выглядит пляж в СтрогиноФото: Иван МАКЕЕВ

Такое ощущение, что недавний карантин - не больше, чем сон.Фото: Иван МАКЕЕВ

Отдыхающие в Строгино.Фото: Иван МАКЕЕВ

Сто дней одиночества заставили нас пересмотреть многие ценности.Фото: Иван МАКЕЕВ