2020-07-07T10:54:46+03:00
Общество

Детский омбудсмен Москвы проверяет школу, где ребенка-инвалида на экзамене заставили снять аппарат

Ольга Ярославская заявила, что случившееся - нарушение регламента
Семен ЕЛЕНИН
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Слуховой аппарат посчитали уловкой для списывания.Слуховой аппарат посчитали уловкой для списывания.Фото: Shutterstock
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Помните, в известной комедии про приключения Шурика один из студентов пришел сдавать экзамен, замотав ухо косынкой? А там - наушник, в который друг диктовал правильные ответы. Правда, профессор вывел изобретательного студента на чистую воду. Классика! Этот фильм наверняка много раз смотрел и школьный педагог, который оказался в центре нового скандала...

Как стало известно, в 875-й столичной школе (это район Тропарево-Никулино, запад Москвы) во время ЕГЭ одного из учеников заставили снять слуховой аппарат.

- Один из педагогов, присутствующих на экзамене, посчитал, что это уловка со стороны школьника, техническое устройство для списывания, - рассказал «Комсомольской Правде» источник, знакомый с ситуацией.

Юноша пытался объяснить, что он без слухового аппарата ничего не слышит. Но взрослые были непреклонны.

Решение оказалось поспешным. Пострадавший молодой человек - действительно инвалид по слуху.

Теперь к проверкам подключился и аппарат уполномоченного по правам несовершеннолетних Москвы.

- Да, мы проводим проверку по данному факту, - рассказала сайту kp.ru Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. - Для проведения экзаменов, в том числе с участием детей-инвалидов, есть определенные регламенты. Они были нарушены! Параллельно, знаю, в отношении допустившего нарушение сотрудника школы проводится служебное расследование.

В Департаменте образования и науки Москвы сообщили, что после инцидента с учителями всех школ проведут дополнительный инструктаж - по экзаменам с участием детей-инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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