В Москве неизвестный напал с ножом на санитара морга

Несколько дней назад в дежурную часть одного из отделов полиции на северо-востоке Москвы поступил звонок из местной больницы. По телефону врач сообщил о ножевом ранении. Такие ситуации нередки. Но в этот день случай был необычным. Ведь мужчину с ножевым ранением нашли прямо на территории ГКБ № 57 им. Плетнева, а он сам оказался её сотрудником.

— 35-летний санитар морга был обнаружен на территории больницы с колото-резанным ранением в ногу, в области бедра. Сразу же сотрудник был госпитализирован в операционную, — сообщил источник kp.ru

У санитара было сильное кровотечение из-за повреждения бедренной артерии и вены. Мужчине повезло, что ему быстро пришли на помощь. Коллеги незамедлительно провели ему операцию. Теперь его жизни ничего не угрожает. После оказания ему медицинской помощи, полиция опросила пострадавшего. Он рассказал, что вечером возле больницы на него напал неизвестный ему человек с ножом. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести, полиция ищет нападавшего.