Почему скорая помощь в Москве может к вам не приехать

Зараженных коронавирусом в Москве с каждым днём меньше. Теперь скорая помощь чаще выезжает к обычным пациентам. Но могут ли врачи скорой выдать больному бесплатные лекарства от COVID, если вдруг потребуется? Бывает и так - на вызов экстренная врачебная бригада может не приехать. А почему? Ответы на эти и другие вопросы о работе скорой помощи - в инструкции «КП».

1. Что-то плохо себя чувствую, легче не становится, куда звонить? Сразу в скорую?

- на врачебно-консультативный пост службы скорой и неотложной медицинской помощи (495) 620-42-33 или по номеру 103 (диспетчер переведёт звонок на нужного специалиста) - если просто нужна консультация врача без выезда на дом;

- в службу вызова участкового врача на дом - если самочувствие не позволяет вам своим ходом добраться до поликлиники (температура выше 37,5, давление выше 150/90, острая боль без какой-либо травмы). Или заподозрили у себя опасную для окружающих заразу, например, коронавирус;

- в ближайший травмпункт - если травма не угрожает жизни и можете сами добраться до врача. Помощь там круглосуточная и бесплатная независимо от того, есть ли у вас медицинский полис.

Адреса и телефоны травмпунктов столицы - на портале «Открытые данные Москвы»;

- в Единый городской диспетчерский центр скорой помощи - по номерам 03 и 103 (с городского телефона) или 103 и 112 (с мобильного телефона, для всех операторов).

Внимание! На 112 по сотовому можно дозвониться при заблокированной SIM-карте или если ее нет, или если на счёте телефона нет денег. Кстати, можно сразу вызвать и спасателей, полицию, ГИБДД.

2. Дозвонился до скорой и от волнения не могу двух слов связать...

Вам поможет опросник, составленный врачами скорой помощи. Оператору службы 103 нужно сообщить данные в таком порядке:

- кратко и четко - что случилось, какая помощь требуется;

- номер телефона, с которого звоните. Если связь вдруг прервётся, то оператор сможет вам сразу набрать;

- адрес, где находится пациент. Например, если человеку стало плохо на улице, постарайтесь назвать четкие ориентиры - название улицы, номер соседнего дома. Если больной в квартире, сообщите место ближайшего заезда к дому, есть ли шлагбаум во дворе, номер подъезда, этажа, кодового замка;

- фамилию, имя, отчество больного (если известно);

- дату рождения (если известно) или возраст больного;

- вашу фамилию (если вызываете скорую для другого человека).

3. Вызвали скорую, а приехала через час какая-то неотложка...

Все зависит от того, насколько серьезная у пациента травма или болезнь. На вызов едет:

- скорая. Это экстренная помощь, если есть угроза для жизни или явно нужна больница. Например, при тяжелых травмах, ранениях, кровотечении, родах, инфаркте, инсульте, тяжелой инфекции.

Время прибытия на место - не более 20 минут;

- неотложка. Это помощь в остальных ситуациях, не опасных для жизни, но угрожающих здоровью. Например, при головной боли на фоне мигрени, высокой температуре, скачке давления, боли в груди во время движения, дыхания и кашля, радикулите, боли в животе при хроническом гастрите.

Максимальное время приезда неотложки на место - 120 минут. Но в среднем и раньше - 30 - 40 минут.

4. А можно самому приехать в больницу без звонка в скорую?

Да, если у вас есть машина и самочувствие ваше, если нездоровится вам, или больного позволяет добраться «самотеком» до ближайшей больницы. В любом стационаре столицы пациента примут и окажут первую помощь. Если потребуется, сразу госпитализируют.

5. Может ли врач скорой выдать больному бесплатные лекарства от коронавируса?

«Необходимые препараты для лечения COVID-19 бесплатно выдают медицинские работники поликлиник, - объяснил Николай Плавунов, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы. - С вопросами по коронавирусу можно обращаться в круглосуточный колл-центр Департамента здравоохранения столицы - (495) 870-45-10. Или на специальную горячую линию по COVID - (495) 870-45-09, ежедневно с 8.00 до 21.00».

6. Куда жаловаться или отправлять благодарность?

Любым удобным способом:

- через электронную приемную на сайте Станции скорой помощи Москвы или на сайте Департамента здравоохранения Москвы;

- письмом лично или обычной почтой - 129010, Москва, 1-й Коптельский пер., д. 3, главному врачу Станции скорой и неотложной медицинской помощи Москвы Плавунову Николаю Филипповичу.