Последствия урагана в Москве 7 июля 2020: рухнула крыша на станции «Тушино»

Сегодня невыносимо жарко было в столице. Температура поднялась до +30 градусов, в электричках и на МЦК стали раздавать бесплатно воду, но ничего не помогало спастись от зноя. Ближе к вечеру поднялся шквалистый ветер, ветки деревьев гнулись в разные стороны, небо стало черным – на некоторые районы столице обрушилась гроза. Рассказываем о последствиях урагана в Москве 7 июля 2020 года.

За несколько часов до грозы в Москве, в деревне Путилково женщину-продавца ураган снес вместе с палаткой. Она торговала овощами и фруктами. После для нее вызвали скорую помощь и доставили с травмой головы в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/789190" frameborder="0"></iframe> Женщину снесло вместе с палаткой из-за порыва ветра в Москве.

- Мы видели, как подошел мужчина с ребенком что-то купить. А ветер был такой силы, что перевернул палатку, покупатель с ребенком побежали в сторону, а продавец упала, - рассказывают очевидцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/789188" frameborder="0"></iframe> В Дубне ветром выбило стекло.

В подмосковном МЧС накануне предупреждали, что ожидается шквалистое усиление ветра 17-22 метров в секунду и гроза. Об ухудшении погоды сказали в и столичном Департаменте транспорта, когда на станции «Тушино» МЦД рухнула крыша навеса на платформу.

- Погода в Москве очень портится, отложите поездки на более позднее время. Возможны сильные пробки, - предупредили в Департаменте транспорта Москвы.

Позже в МЖД прокомментировали, что из-за сильного ветра на станции «Тушино» повреждена подшивка навеса.

- По предварительной информации, никто не пострадал. На место оперативно отправлена ремонтная бригада. На движение поездов ситуация не повлияла, - прокомментировали в пресс-службе МЖД.

Сильная гроза пришла в столицу после аномальных +30 градусовФото: РИА Новости

Но и это еще не все. Москвичи в соцсетях сообщали, что на Заводском проезде раскололось дерево. В Можайском районе и в Долгопрудном сыпал по окнам град диаметром 3 см, подтопило немного Дмитров. А «Яндекс.Карты» отреагировали на грозу «семерочкой» (пробки 7 баллов).

Напомним, что молния попала два дня назад в Орехо-Зуеве в 16-летнего футболиста «Знамени Труда» Ивана Заборского. Он вместе с командой был на поле, дождь еще не шел. И вдруг разряд электричества, Иван упал на поле. Из металлического на парне был только крестик. Угрозы жизни, по словам врачей, теперь нет. Его постепенно выводят из искусственной комы.

- На сегодняшний день его состояние стабильное, кардиограмма в норме. Сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии, - сказали в клубе.

Кстати

Прогноз погоды на ближайшие дни (по данным Гидрометцентра РФ):

- 8 июля, облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью до +20 градусов, днем – до +28 градусов,

- 9 июля, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью до +14 градусов, днем – до +23 градусов,

- 10 июля, переменная облачность, без осадков. Ночью до +12 градусов, днем – до +25 градусов,

- 11 июля, небольшая облачность и без осадков. Ночью около +14 градусов, днем – до +27 градусов,

- 12 июля, местами небольшой кратковременный дождь. Ночью до +17 градусов, днем – до +27 градусов.