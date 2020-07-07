С наступление жары москвичи кинулись скупать кондиционеры для дома

С началом жары в Москве вырос спрос на кондиционеры. Об этом корреспонденту «КП» рассказали в четырех столичных магазинах, которые торгуют климатической техникой. При этом собеседники редакции подчеркнули, что склады все равно ломятся от товара.

— Летний сезон начался для нас неудачно: доходы упали после самоизоляции. Однако последние несколько недель ситуация выправляется и растут продажи. Примерно вполовину от того, что было в начале июня. Причина — жаркая погода. Но до уровня прошлого года вряд ли дотянем, — рассказал старший менеджер магазина климатической техники Дмитрий Рябцев.

В пресс-службе «Авито» корреспонденту kp.ru сообщили, что за июнь спрос по Москве вырос несущественно — на четыре процента. А вот число объявлений по продаже увеличилось на треть. Вверх пошла и средняя цена: сейчас она держится на уровне 22,5 тысяч рублей. Заметим, что через сервис продают множество дорогих систем, которые прежде всего берут в офисы.

— Раньше цена зависела от сезона, но сейчас колебания ушли. Поставщики следят, чтобы продавцы не злоупотребляли накруткой. Кондиционеры продавались и будут продаваться всегда. Это бесконечный цикл, прежде всего благодаря новостройкам, — рассказал kp.ru генеральный директор московской климатической компании Сергей Большаков. — Самое прибыльное время было в 2010 году — когда горели торфяники. Вот тогда склады действительно опустели. Сейчас какой бы сильной ни была жара не думаю, что спрос вырастет также.

Какой кондиционер выбрать для дома

В магазинах три вида кондиционеров: мобильные, сплит-системы потолочные и настенные. Для квартир идеальный вариант последний. Мобильные — это шкафчик на колесиках. Отношение к нему у специалистов неоднозначное: занимает много места, цена высокая, эффективность низкая. Потолочные ставят в офисы, где есть возможность протянуть вентиляцию.

Гендиректор климатической компании Сергей Большаков рекомендует инверторные кондиционеры модели. Они стоят больше 15 тыс. рублей, но окупают себя в долгую: экономичнее расходы электричества. Плюс если в доме старая проводка, то неинверторная модель будет выбивать автомат.

У каждого прибора указывают мощность(Вт). При выборе кондиционера руководствуйтесь правилом на 10 кв.м комнаты — 1 кВт. Чем дороже прибор, тем он тише работает. А еще кондиционер это хорошая тепловая пушка на межсезонье. Затраты электричества в 3-4 раза меньше чем у масляных радиаторов.

Где повесить

— Кондиционер устанавливается в месте наибольших тепловых потоков. В комнате это окно, откуда идет жар с улицы. Не имеет значения поставите его по направлению к спальному месту или перпендикулярно. Если не хотите, чтобы дуло на вас, то всегда можно направить в другую сторону. Существуют приборы, которые определяют положение человека в комнате и отводят от него потоки. Например, ребенок ночью скинул с себя одеяло, кондиционер считает это и перестанет дуть в ту сторону, — говорит Большаков.

Хочу домой два-три кондиционера

В магазинах продают мульти-системы. Это кондиционеры, которые подключаются к одному внешнему блоку.

— Такой всегда дороже. Дешевле купить отдельную сплит-систему на каждую комнату. Мульти-системы нужны, если у вас в доме ограничение по количеству наружных блоков. Например, предусмотрена только одна коробка на балконе и больше по требованиям безопасности ставить нельзя, — объясняет Сергей Большаков.

Можно ли установить кондиционер самому

Теоретически да, но на практике вряд ли у вас дома есть вакуумный насос, а на уроках труда вас учили вальцевать трубы. Можно взять мастера по объявлению. В Москве услуга частного специалиста стоит 3-5 тыс. рублей. Проблема в том, что мастер может оказаться «ломастером». Поэтому сами продавцы всегда советуют квалифицированные бригады, которые прошли обучение конкретного бренда. Такие стоят в 2-3 раза дороже частников. Но скупой платит дважды.

Как ухаживать

Читайте инструкцию своего прибора. Хотя бы раз в три месяца советуют очистить внешние фильтры от пыли. Это реально сделать самому бытовыми средствами. Но по инструкции прибору требуется и сервисное обслуживание мастером. Хотя нередко люди покупают кондиционер раз и на всю жизнь, не обращаясь за помощью. Эксперт объясняет:

— Услугу по обслуживанию рынок уничтожил. Люди готовы заплатить максимум 1 500 рублей, но за эти деньги невозможно провести диагностику и заправить фреон. Услуга стоит 5000 рублей, но столько платить не готовы, — делится Сергей Большаков. — Если не обслуживать кондиционер хотя бы раз в 1-3 года, то у него снижается производительность, начинает тратить больше электричества и в конечном итоге сокращается срок жизни прибора.

Как пользоваться кондиционером: мнение врача

— При выставлении низких температур организм может быстро переохладиться, особенно если направить поток воздуха на себя. Это может привести к повышению частоты заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Рекомендую при использовании кондиционера выставлять температуру в районе 22-23 градусов Цельсия, — говорит заведующий отделением неотложной и экстренной помощи, врач общей практики «Европейского медицинского центра» Александр Доленко.

Потоки направьте вверх, параллельно потолку. Холодный воздух будет равномерно опускаться в центр комнаты и к полу.

— При длительном использовании без надлежащего ухода в системе могут появляться бактерии, накапливаться и попадать в комнату. Поэтому проводите все рекомендуемые процедуры по очистке кондиционеров и обрабатывайте их антисептиками регулярно, как рекомендуют специалисты, — добавил врач.

Кошелек «КП»

Хороший кондиционер 18 000 — 20 000 рублей.

Установка 10 000 — 15 000 рублей.

Обслуживание 5 000 рублей раз в 1-3 года.

Хороший вентилятор 5 000 рублей.