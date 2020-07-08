Евдокия Лучезарнова: Как сделать пищу своим союзником

Как найти баланс между «вкусно» и «полезно»? Чем руководствоваться при выборе продуктов, которые подходят именно вам? Как сделать пищу своим союзником, а не врагом? И стоит ли верить диетологам?

О принципах правильного питания с позиции времени и энергетического баланса нашему корреспонденту рассказала писатель и философ Евдокия Лучезарнова.

– Выпав на карантине из привычного ритма жизни, многие из нас набрали вес и ощущают потерю энергии. Можно ли вернуть своё тело и эмоции в норму, выбрав правильную систему питания? Поделитесь своими рецептами.

– Самое полезное питание – еда из тех продуктов, что растут в данном месте в данное время. Для меня выбор продуктов зависит от того, что на данный момент мне нужно: с кем я буду встречаться и с какой целью. Если мне необходимо сейчас во времени ускориться, то выбираю что-то кисловатое, с лимоном, имбирём, «зажигательными» специями.

Если же у меня есть возможность замедлиться, я никуда не спешу, то ем творожок, панкейки – что-нибудь «медленное», вкусное и никуда не спешащее. А рецептов – огромное множество, их можно легко найти в интернете. Только обязательно прислушивайтесь к себе – количество и пропорции вы должны выверять сами. Ориентируйтесь на себя – на время и место, в котором вы находитесь в настоящий момент и на свои внутренние ощущения.

– Но иногда ощущения «советуют» съесть, что-нибудь вкусненькое и вредное. Как определить, что вкусно и полезно и соблюсти баланс?

– Чтобы выверить расстояние между «вкусно» и «полезно», сначала человеку рекомендуется проверить всё, что для него вкусно. Переписать свои любимые продукты питания и рассортировать. На те, что навязаны средой, на память детства – продукты, доставляющие удовольствие и до сих пор сохранившиеся в сознании как вкусные, хотя для тела они уже могут быть совершенно не пригодны. А также на продукты, которые хотелось бы попробовать сейчас.

Из трёх видов продуктов составляется определённый знакоряд, который человек считывает ритмологически. Осознайте, почему в детстве вам нравились определённые продукты питания? Затем определите, что предлагает окружающая среда как вкусное? И что вы желаете иметь как вкусное? Получится три среза: прошлое, будущее и настоящее, которые послужат вам ориентиром.

– От чего ещё зависит выбор продуктов?

– Можно выбирать по плотности. Есть продукты, в которых солнечный свет сохранён напрямую – это плоды, растения, а есть те, в которых солнечный свет прошёл определённые превращения и стал более плотным веществом. На верхнем уровне находится то, что растёт над землёй: любые плоды, зёрна, травы. На следующем уровне находятся более плотные продукты, такие как рыба, корнеплоды, имеющие большое количество полезных человеку микроэлементов. А также кальцинированные продукты: творог, яйца, молоко – всё то, что животные отдают человеку добровольно. Всё это человеку наиболее полезно. Выбирайте вкусное на этом срезе.

Плотные, грубые, тяжёлые продукты питания, такие как птица, злаковые, хлеб – то, чем человек насыщается очень быстро, находятся уровнем ниже. Они не несут особой пользы, но без них сложно прожить, поэтому их употребление следует ограничить. На самом нижнем уровне – бесполезные для человека мясные продукты. Если вы чувствуете, что можете прожить без мяса, исключите его из употребления.

– Какие напитки полезны, а какие могут нести вред?

– Хотя любой напиток – это жидкость, есть напитки, которые вытягивают на себя влагу из тканей человека. Особой пользы они не несут, выбирать надо те, что увлажняют организм.

Увлажняющими напитками являются содержащие эфирные масла или небольшое количество орешков. Сами по себе чаи – иссушают, особенно зелёный чай. Но если добавить в чай кедровые орешки, он становится увлажняющим напитком. Мята перечная ментоловая содержит очень сильные эфирные масла, поэтому тоже делает напиток увлажняющим, особенно если её соединить с имбирём.

Высушивающие напитки могут быть очень сладкими или очень солёными. Ими могут быть солодка, любой рассол, сладкая вода, газировка, сладкие морсы и так далее. Фруктовые соки относятся к увлажняющим напиткам, а овощные – к высушивающим.

Самым увлажняющим напитком является виноградный сок. Но люди стали выдерживать виноград как можно дольше, в результате чего в нём образовываются определённые градусы, то есть происходит введение огня. Этот огонь не просто иссушает, но даже сжигает, поэтому к алкоголю относятся как к вредной привычке.

– Как алкоголь вредит человеку с энергетической точки зрения? Что об этом говорит ритмология?

– Чем больше градусов употребляет человек в жидкости, тем менее адекватным он становится при фиксации происходящего в данном мире. Человека выбрасывает из реальности как существо, лишённое права в ней находиться. И человек превращается в антивибратор. Чем больший процент алкоголя находится в напитке, тем большее количество времени вычитается из струнной жизни человека.

Мы должны есть и пить для того, чтобы наполняться энергией, сохранять здоровье и продлевать свою жизнь. Чтобы быть синхронным с окружающим миром, чтобы всегда находиться в тонусе испытывать драйв, быть благодарным своему телу за красоту и энергию, важно правильно питаться. Тогда у вас всегда будет блеск в глазах и ясное понимание того, кто ты и куда ты идёшь.

Подробнее познакомиться с творчеством и проектами Евдокии Лучезарновой можно на сайте luchezarnova.com