2020-07-08T14:56:26+03:00
Общество

Новый детский на 220 мест на Волоколамском шоссе откроют в сентябре 2020 года

Мэр города рассказал о планах строительства новых образовательных учреждений
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сергей Собянин посетил детский сад №727Сергей Собянин посетил детский сад №727Фото: ТАСС
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В столице заканчивается строительство нового детского сада на 220 мест на Волоколамском шоссе. Он войдет в состав строящейся школы № 727. Объект 8 июля посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Вот этот детский сад построен в рамках инвестиционного проекта. Рядом построено большое количество спортивных объектов, в том числе стадион «Спартак», ведется комплексное благоустройство. Рядом строятся большой офисный центр «Ростеха», так что для многих это будет еще и местом труда, и объекты соцкультбыта, - сказал Сергей Собянин.

Детский садик построили за три года. Это трехэтажное здание на 220 мест. Фишкой станет собственный бассейн 3x7 метров с отдельными раздевалками для мальчиков и девочек, душевыми и санузлами. Для детей создали спортивный и хореографический залы. Возле корпуса оборудовали девять детских площадок с верандами и игровыми зонами. Везде уложено антитравматическое амортизирующее покрытие. В настоящее время идет оформление документов для передачи объекта Департаменту образования города Москвы.

Мэр города выразил надежду, что в 2021 году откроют и строящуюся школу №727. Здесь будет десять учебных корпусов на 4500 мест. В Москве с начала 2020 года введены в эксплуатацию 12 объектов образования. До конца года планируется построить еще 8 детских садов и 22 школ.

- За последние девять лет в Москве было построено 283 детских сада и 98 школ. Из них 246 объектов построены за счет городского бюджета, 135 – за средства инвесторов, - рассказали в мэрии Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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