Небоскребы, небоскребы: Где в столице построят здания выше 100 этажей

Небоскребы в Москве стали строить около 70 лет назад. Сейчас в городе 106 объектов, высота которых превышает 100 метров. В советские годы самыми высокими были сталинские высотки (гостиница «Украина», МГУ и другие), в 2000-е появлялись жилищные комплексы и башни «Москва-Сити». На их фоне уже Успенский собор Московского Кремля кажется совсем маленьким – 55 метров, а ведь это было одно из первых высотных зданий в Москве (построили в 1479-1508 годы). Тенденция понятна – будут строить выше и выше. «КП» рассказывает, какие высотки появятся в Москве в ближайшие годы.

«One Tower» — небоскреб «Москвы Сити» (403,9 метров)

Самый высокий небоскреб появится на территории «Москва Сити». Его высота будет 403,9 метров (102 этажа). Это будет самое высокое здание в Москве. Башня будет иметь вид скошенной призмы, фасад выполнят из стекла. Почти 76% займут 1600 квартир, на остальной территории разместят торговый центр, детский сад, офисы, на 100 этаже откроют панорамный ресторан со смотровой площадкой.

Небоскреб оснастят современной системой «Умный дом», построят подземный паркинг на 370 машин. Для реализации этого проекта вложат 30 миллиардов рублей.

Где: Красногвардейский проезд вл. 13 и вл. 13 стр.1.

Когда построят: 2025 году.

«One Tower». Фото mcity.ru

Capital Towers (270 метров)

Премиальный комплекс построят на набережной Москвы-реки. Это небоскребы с квартирами – три башни (61-65 этажей). К конструкции применили новаторский подход: уменьшили ширину башен до 21 метра, что делает высотки самыми изящными. В стилобатной части будет фитнес-клуб, spa-центр, пятиуровневый подземный паркинг.

Где: Краснопресненская набережная, владение 14, строение 1.

Когда: 2021 год.

Capital Towers

iCity (256,7 метров)

Общественно-деловой центр iCity строят в Пресненском районе Москвы. Две башни – 34 этажа (Time Tower) и 62 этажа (Space Tower). Их украсят вертикальные полосы красного цвета – такой фирменный прием американского архитектора Хельмута Яна. Проект визуально будут перекликаться с застройкой «Москва-Сити».

- Общественно-деловой центр предусматривает разнообразный набор функций: офисы, магазины, коворкинги, кафе, фитнес-центр с бассейном, выставочные пространства, - рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.

Где: Пресненский район, Шмитовский проезд, 37. В 5 минутах от делового центра «Москва Сити».

Когда: 2023 году.

Capital Towers

Ближе к звездам - башня «Роскосмоса» (248 метров)

Национальный космический центр возведут на площадке АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». За основу взят образ космического корабля. Роль ракеты выполнит треугольная 248-метровая башня, где разместится штаб-квартира «Роскосмоса». Острая кровля будет видна со многих точек Москвы. На самом ее верху разместят прожектор, который создаст эффект движения, а внизу осветительные приборы с теплым спектром будут имитировать «стартовое пламя», разгорающееся под ракетой.

Возле башни будет корпус с исследовательскими лабораториями и офисами. На нем будет медиафасад, на который будут выводить видео с борта Международной космической станции в реальном времени. Рядом установят арт-инсталляцию – парящую фигуру космонавта в скафандре в натуральную величину.

- На территории комплекса будет музей под открытым небом, где разместят исторические образцы аэрокосмической техники советской и российской космонавтики. Экспонаты будут закреплены в воздухе между корпусами с помощью тросов, - рассказал Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы.

Где: Новозаводская улица, 18.

Когда построят: 2022 году.

Башня «Роскосмоса»

Новая башня в Центре международной торговли (200 метров)

Многофункциональный офисный комплекс на территории «Центра международной торговли» появится на Краснопресненской набережной. Это два здания (одно из них стеклянная башня около 200 метров).

Где: Краснопресненская набережная, 12.

Когда: сроки не установлены, до 2030 года.

Многофункциональный офисный комплекс на территории «Центра международной торговли»

Wellton towers (200 метров)

Современный жилой комплекс Sky Class. Этот три башни (53, 58, 58 этажей). На крыше стилобата разместят приватный парк с газонами, небольшими спортивными площадками и зонами отдыха.

Где: ул. Народного Ополчения, корп. 11.

Когда: 2021 году.

Wellton towers

Небо (170 метров)

Небоскреб бизнес-класса появится на Мичуринском проспекте. Форма фасада – футуристическая, взмывающая в небо. Это три башни (51-52 этажа). Во дворе жилого комплекса будет собственный ландшафтный парк, теннисный корт, кинотеатр на открытом воздухе.

Где: Мичуринский проспект, вл. 56.

Когда: конец 2020 года.

Небоскреб бизнес-класса появится на Мичуринском проспекте

Crystal (170 метров)

Жилой комплекс бизнес-класса, высотность – 49 этажей. Периметр дома будет иметь сложный контур, напоминающий грани кристалла. Отделка будет в стиле Коко Шанель, также будет использован винтажный дизайн. На первых этажах разместят магазины, рестораны.

Где: Генерала Глаголева, 8.

Когда: 2022 году.

Жилой комплекс бизнес-класса, высотность – 49 этажей

Невский (120 метров)

Жилой комплекс бизнес-класса, состоит из 36 этажей. Проект расположен вблизи лесопарка Покровское-Стрешнево и Головинских прудов, в пяти минутах от метро «Водный стадион».

Где: Адмирала Макарова (ориентировочно дом 6).

Когда: март 2022 года.

Жилой комплекс бизнес-класса, состоит из 36 этажей

Зил Юг (до 100 метров)

Жилой комплекс «Зил Юг» будет иметь разную высотность – от 55 до 100 метров. Это будут дома с квартирами (более 1 млн квадратных метров), детский сад, прогулочная зона на бывшей территории Завода имени Лихачева. Рядом крупный торгово-развлекательный центр «Ривьера» с кинотеатром, обустроен парк Тюфелева роща с небольшим прудом.

Где: Автозаводская, владение 23/65.

Когда: 2023 год.

Жилой комплекс «Зил Юг» будет иметь разную высотность