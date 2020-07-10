В Барвихе на няню завели уголовное дело из-за перелома черепа у 3-летнего мальчика

Эта история произошла в подмосковной Барвихе ещё в мае, но уголовное дело было заведено только через месяц после случившегося. 32-летнюю Анну наняли в качестве няни для маленького Славы (имена изменены), малышу тогда было чуть меньше 3 лет. Женщина должна была следить за подвижным мальчиком, который с каждым днём всё активнее познавал мир. Резюме няни отвечало всем требованиям родителей, а сама девушка казалась ответственной и внимательной. Но в один из дней эта картина разрушилась. На улице было тепло и светило солнце, няня вышла гулять со Славой к детской площадке на территории коттеджа, в котором проживала семья. Сначала малыш не отрывался от своих игрушек, а затем залез на батут. Именно эта безобидная, казалось бы, забава в результате принесла мальчику серьёзный ущерб.

— В силу своего возраста малолетний ребёнок лишён возможности проявлять заботу о себе, няня также не обеспечила мер предосторожности, в результате 3-летний мальчик выпал из батута и ударился головой о бетонное покрытие, получив черепно-мозговую травму в виде сотрясения мозга и перелом правой теменной кости, — сообщил kp.ru источник

Слава получил очень серьёзные повреждения, мальчика срочно госпитализировали и оказали ему медицинскую помощь. Но последствия подобных травм могут быть непредсказуемы. Заключение судмедэксперта подтвердило, телесные повреждения малыша признали тяжким вредом здоровью. А мама мальчика обратилась с заявлением в полицию, чтобы привлечь няню к ответственности. На женщину завели уголовное дело по двум статьям - "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Оставление в опасности".

— Сейчас Славе уже лучше, какое-то время после случившегося было совсем плохо. Поэтому я и решила довести дело до конца, нельзя такую безответственность оставлять безнаказанной. Если бы мы её просто уволили, она могла бы навредить ещё какой-нибудь семье, — говорит мама пострадавшего мальчика

В данный момент материалы дела проходят проверку в прокуратуре и вскоре начнутся допросы обеих сторон.