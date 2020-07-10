2020-07-10T16:25:12+03:00
Происшествия

В Москве 6-летняя девочка придумала себе новое имя и рассказала полицейским, что неизвестный утащил ее в лес

Это оказалось ложью, но теперь правоохранители выясняют, откуда у ребенка травмы по всему телу
Наталия ЕРОШКИНА
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Девочка сочинила целую историю собственного похищения неизвестным ей мужчиной.Девочка сочинила целую историю собственного похищения неизвестным ей мужчиной.Фото: Shutterstock
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Это произошло несколько дней назад на улице Островитянова в Москве. 6-летняя Аня (имя изменено) возвращалась с родителями с прогулки, семья зашла в подъезд и остановилась у лифта. Девочка попросила родителей поехать наверх, а ей разрешить подняться по лестнице. Родители не стали запрещать малышке и договорились встретиться наверху. Но в квартиру девочка так и не поднялась, а родителям Аню вернули уже сотрудники полиции. Что же произошло с малышкой на самом деле?

-- В полицию обратилась женщина, к которой подошла несовершеннолетняя девочка и сказала ей, что потерялась. Женщина спросила, как зовут девочку и её родителей, но имена, которые она назвала, оказались вымышленными, адрес проживания ребёнок вспомнить не смог, – сообщил источник kp.ru.

Девочка изменила себе имя и фамилию, а также придумала новые данные своей маме. Но фантазия малышки пошла ещё дальше. Девочка сочинила целую историю собственного похищения неизвестным ей мужчиной. Она рассказала, что в подъезде её ударили по голове и утащили в лес. Сначала полицейские приняли историю на веру и собирались искать реального преступника, но вскоре выяснилось, что эту историю девочка придумала, чтобы её не наказали. Но беспокоиться всё же было о чём: у Ани нашли гематому на голове и другие телесные повреждения, диагноз поставил фельдшер скорой помощи, которую вызвала полиция.

— У несовершеннолетней были обнаружены следующие травмы: сотрясение головного мозга, подкожная гематома затылочной области, множественные ссадины, шеи и туловища, — сообщил источник

Аню госпитализировали в Детскую ГКБ №9 имени Сперанского, а полиция начала устанавливать подробности произошедшего с девочкой и обстоятельства получения ею телесных повреждений. Сама малышка толком объяснить ничего не смогла, полиция допросила её родителей и взяла семью на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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