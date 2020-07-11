Постковидные попрошайки: вечно беременная туристка из Бруклина и банда смуглолицых

В районе «Маяковской» бродит туристка из Бруклина. По крайней мере, она себя так представляет. На английском рассказывает, что в марте приехала посмотреть Москву, а границы закрыли.

— Говорит, что не пойдет в полицию или посольство, так как ее отправят в убежище, где сидят много застрявших американцев, а она беременна. В Нью-Йорке работала специалистом по адаптации мигрантов. Ей удалось оформить в России банковскую карту. Я перевела ей деньги, — рассказывает корреспонденту «КП» москвичка Наталья.

Историей бедной американки женщина поделилась в социальных сетях. Закинула объявления в сообщества, где комьюнити иммигрантов, живущих в России, поддерживают нуждающихся.

— Там рассмеялись. Сказали, что всех американцев давно вывезли. Плюс авиасообщение с Нью-Йорком работает и можно улететь (это действительно так, рейсы несколько раз в неделю — прим.ред.). Потом я увидела фотографии «застрявшей» в других группах. Оказывается, он промышляет давно и «беременность» у нее уже несколько лет. Раньше просто говорила на плохом английском, теперь же придумала историю про коронавирус.

НАРОД ГУЛЯЕТ — ПОПРОШАЙКИ РАБОТАЮТ

На Патриарших прудах орудует другой тип постковидных попрошаек. Местные жители называют их «бандой смуглолицых». Черноволосые кудрявые дети стали устраивать набеги на самое модное место вечерних променадов после снятия самоизоляции. Пройтись по Патрикам приходит множество москвичей, в том числе, довольно состоятельных.

Жители рассказывают, что их и без того не радует дискотеки под окнами, а теперь еще добавилась проблема попрошаек. Считают, что вторая проблема следствие первой.

— За попрошайками наблюдает молодой парень. У него славянская внешность. Полиция подходила к нему с разговором, но ничего не изменилось. Дней десять назад одну девочку забрали ПДН (комиссия по делам несовершеннолетних — прим.ред.). Она устроила такой спектакль: сначала говорила, что ей всего шесть лет, а затем начала вопить страшным голосом на всю улицу. На самом деле она, конечно, раза в два старше, — рассказали корреспонденту kp.ru жители Патриарших.

Женщина говорит на английском с русским акцентом и уверяет, что не может вернуться домой в Нью-Йорк. Фото: Natasha Shch/Соцсети

ВЫЛЕТ ОТМЕНИЛИ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

С возобновлением внутреннего авиасообщения в столичных аэропортах вновь появились попрошайки. Как правило, это молодые люди с сумками. История на всех одна. Рассказывают, что не успели на рейс, а денег на новый билет нет. Просят перевести на карту. Иногда даже обещают вернуть по возвращении домой. Но и этому типу профессиональных нищих коронавирус добавил красок в истории.

— Летел в Екатеринбург. В Шереметьево подошла парочка. Говорят, авиакомпания неожиданно отменила рейс, а им срочно нужно домой. Нашли другой вылет, но денег нет. Сначала поверил, потому что сам столкнулся с тем, что во время пандемии рейсы снимают за пару часов — пассажиры не набираются. А уведомляют об этом по СМС. Деньги не возвращают, но предлагают ваучер на другой свой рейс, — рассказал «КП» Роман Кудряшов.

Подольше поговорив с просящими, молодой человек все же отказался им помогать. История звучала неубедительно. Кстати, таких же «несчастных» можно встретить и у железнодорожных вокзалов.

НА ЗАМЕТКУ

Как подавать милостыню

1. Бродягам, которые побираются на улицах, предложите купить еду. Если человеку просто хочется выпить, то он откажется от вашей доброты.

2. Просит на операцию, оплату коммуналки, кредиты и т.д. - узнайте больше о ситуации. Хотя наверняка у афериста заготовлена выверенная история с ответами на все вопросы. Хотите помочь — не давайте денег. Предложите пойти в банк и оплатить долг нуждающегося. А если просит на операцию, то лучше помогите связаться с проверенным благотворительным фондом. Такой никогда не собирает наличные пожертвования, а все деньги просят перечислять на официальный счет.

3. Помогать деньгами можно только знакомым людям. Например, в вашем подъезде живет бедная бабушка, которую вы видите каждый день. Или беда у коллеги или родственника. То есть можете проконтролировать, что человек действительно плохо живет, не может работать.