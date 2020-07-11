В центре Москвы из-за строительного мусора загорелась новостройка

В 11 часу утра субботы, 11 июля, в службу спасения позвонили очевидцы, которые заметили дым от новостройки на улице Зубовской, что в центре столицы, недалеко от метро Киевский вокзал. Пожарные прибыли к месту ЧП за считанные минуты.

- Пожар был ликвидирован в 11.00. На площади в 7 квадратных метров загорелся строительный мусор, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

В момент пожара в здании никого не было, обошлось без пострадавших. Само здание в стадии строительства, но работы в субботу не велись. На месте ЧП работают эксперты, которые устанавливают причину возгорания. Здание пострадало незначительно.