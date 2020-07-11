Места для поцелуев, бесконтактный попкорн и домашние питомцы: автокинотеатры в Москве бьют рекорды популярности

- Как же хочется в кино, давай хоть в автокинотеатр махнем, - от этого предложения одноклассницы Вики просто невозможно было отказаться.

Обе заядлые автомобилистки со стажем 10+, но кино из своих машин раньше никогда не смотрели. Сейчас, когда все кинотеатры закрыты, автокинозалы - единственный шанс увидеть фильм на большом экране.

- Соглашайся, это же американская мечта! Я в детстве видела это в кино и мечтала хоть разок попасть, - продолжила выдвигать аргументы Вика.

Решили ехать. Найти автокинотеатр оказалось проще простого. Такие есть почти во всех крупных московских торговых центрах. А вот с репертуаром оказалось не густо. Почти везде крутят засмотренные до дыр «Матрицу» и«Звездных воинов». Пролистав афиши почти всех автокинотеатров, остановились на драме «Выживут только любовники». Фильм хоть и не новый, вышел еще в 2013-м, но мы не смотрели. Билеты можно купить только онлайн. Из-за пандемии коронавируса обычные кассы не работают. После оплаты билет с QR-кодом прислали на почту. Тут же схема подъезда к парковке и правила посещения. Из главного: в машине может находиться сколько угодно человек. То есть по билету за 800 рублей (это стандартная цена во всех московских автокинозалах Ред.) фильм можно смотреть хоть впятером.

Все автокинотеатры под открытом небом. Чтобы увидеть экран, на улице должно быть темно. Летом в Москве самые ранние сеансы с 22.00Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Встречаемся в 00.00 на парковке торгового центра «Крокус Сити», - объявила я однокласснице.

- А что так поздно? - возмутилась Вика.

Но тут без вариантов. Все автокинотеатры под открытом небом. Чтобы увидеть экран, на улице должно быть темно. Летом в Москве самые ранние сеансы с 22.00. Но приезжать нужно за 30 минут до начала — это тоже типичное условие для всех автокинозалов. И не просто так его придумали. Время нужно для того чтобы припарковаться и настроить звук.

На подъезде к автокинозалу, который представляет собой парковку перед огромным экраном, несмотря на поздний час очередь из машин. Всех встречают любезные администраторы: сканируют билеты и помогают поймать нужную радиоволну. Звука в автокинотетре нет, его нужно настроить в своей машине. Процесс довольно простой : в приемнике нужно выбрать правильную FM-волну. У нас на все про все ушло не больше 20 секунд.

Кажется, пес тоже смотрел фильм и был доволен такой вылазкойФото: Михаил ФРОЛОВ

- Выбирайте место и паркуйтесь, - скомандовал администратор автокинозала. - Но очень прошу, во время сеанса не надо переезжать на другое место. Машин будет много. Коронавирус — все кинотеатры закрыты и такого ажиотажа как этим летом у нас никогда не было.

И правда свободных мест уже через 10 минут на парковке не было. Рядом с нами влюбленная парочка на «Ладе». На переднем сиденье букет цветов: явно приехали не свидание. А что? Отличная идея для романтика. В автокинотеатре — все места для поцелуев. В легковом «Форде» позади нас целая компания парней и девушек. Мы насчитали шестерых: в тесноте — веселее. Еще в одной легковушке муж и жена 40+, а с ними еще и собака. Кажется, пес тоже смотрел фильм и был доволен такой вылазкой: в обычный кинотеатр его не впустят ни при каких обстоятельствах, а сюда можно хоть с кошкой, хоть с собакой, хоть с хомячком.

Автокинотеатры в Москве бьют рекорды популярностиФото: Михаил ФРОЛОВ

Что до самого просмотра, нам он показался весьма комфортным. Из плюсов: возможность самостоятельно регулировать звук и температуру воздуха в машине. Попкорн и газировка с доставкой в машину, заказать можно на сайте автокинотеатра и без очередей. А еще никакого шепота: хочешь обсудить фильм: говори сколько хочешь, никому это не помешает. Так что нам с одноклассницей понравилось, договорились повторить.

А КОГДА В КИНО ПЕШКОМ?

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому кинотеатры могут вернуться к работе с 1 августа. В настоящее время формируется программа кинопоказов

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