"Вся наша жизнь состоит из острых моментов": Популярная мотоблогерша Ксения Никитина насмерть разбилась в ДТП под Москвой

Последние пять лет Ксения вела видеоблог на сайте Ютюб. Там у нее больше 38 тысяч подписчиков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Днем в субботу, 11 июля, на трассе М-8 в Московской области произошло страшное ДТП с участием мотоцикла. Девушка-байкер на огромной скорости влетела в трактор. Шансов выжить у байкерши не было. Только через несколько часов в погибшей опознали известную мотоблогершу из Москвы Ксению Никитину.

Шансов выжить у байкерши не было. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ксюша ехала в Ярославль, где должна была встретиться с местными байкерами. Что уж там произошло мы не знаем, но думаем, что она просто не заметила трактор, который перестраивался из ряда в ряд. Она любила скорость, но никогда не нарушала. Хотя ехала быстро, там разрешено 90 километров в час, - рассказала «КП» подруга погибшей мотоциклистки Ольга Власова.

Днем в субботу, 11 июля, на трассе М-8 в Московской области произошло страшное ДТП с участием мотоцикла. Фото: СОЦСЕТИ

В ближайшие часы тело Ксении доставят в Москву. Ей было всего 33 года. Мотоциклы были ее настоящей страстью. Последние пять лет Ксения вела видеоблог на сайте Ютюб. Там у нее больше 38 тысяч подписчиков. Чаще всего она делала обзоры на новые модели мотоциклов. Ролики выходили каждую среду.

Ксюша ехала в Ярославль, где должна была встретиться с местными байкерами. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Из этого и состоит наша жизнь, из таких вот острых моментов. Все, что мы помним потом складывается из такого. А когда вы чувствовали себя в последний раз настоящим? Так вот, чтобы до мурашек? До встречи в следующую среду, - сказала Ксения подписчикам в своем последнем видеообзоре.

Мотоциклы были ее настоящей страстью. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Похороны мотоблогерши пройдут в Москве в понедельник, 13 июля. Место и время пока неизвестны.

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