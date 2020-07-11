Днем в субботу, 11 июля, в Московской области насмерть разбилась популярная мотоблогер Ксения Никитина. На своем мотоцикле она протаранила трактор. Погибшей было всего 33 года. В тот день Ксения вместе с другими байкерами ехала из Москвы в Ярославль, свой родной город. Там она организовала вечеринку для мотоциклистов.

Погибшей было всего 33 года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам мотоциклистов, которые ехали вместе с Ксенией, она «догнала трактор». Один из байкеров опубликовал последние видео с участием мотоблогерши. Оно было записано за полчаса до смертельной аварии. В кадре Ксения смеется и выглядит счастливой.

В тот день Ксения вместе с другими байкерами ехала из Москвы в Ярославль, свой родной город.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы сейчас поедем как Бог на душу положит, как каждому комфортно. Мы, конечно, можем ехать друг за другом, ну или стоять в пробке, но боюсь, что мы перегреемся. Идея ехать всем вместе — это вообще провал, - смеясь, сказала Ксения.

Днем в субботу, 11 июля, в Московской области насмерть разбилась популярная мотоблогер Ксения Никитина.Фото: СОЦСЕТИ

Вместе с ней ехали более 20 байкеров.

- Она оторвалась вперед. Никто не мог предположить, что она разобьется. Мы когда ее догнали, на месте аварии уже спасатели были, - рассказал «КП» один из участников автопробега, который просил не указывать ее имя.

Последние пять лет Ксения жила в столице и вела мотоблог.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, похороны Ксении пройдут в Москве в понедельник, 13 июля. Последние пять лет Ксения жила в столице и вела мотоблог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/789975" frameborder="0"></iframe> В сети появилось последнее видео с участием мотоблогерши Ксении Никитиной, разбившейся под Москвой.

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