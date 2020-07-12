«Мясо, хрустик и бешеная гонщица»: хейтеры засыпали гневными комментариями страницу погибшей мотоблогерши

Друзья погибшей в ДТП московской мотоблогерши Ксении Никитиной скорбят о потери. По их словам, сама Ксюша, если и говорила о смерти, то лучшим уходом считала именно аварию. Так и случилось. В минувшую субботу, 11 июля, она насмерть разбилась после столкновения с трактором по пути из Москвы в Ярославль. Вместе с ней в ее родной город ехали 20 байкеров. Но за полчаса до аварии Ксюша сама предложила не ехать колонной. Она обогнала своих товарищей и погибла на месте ДТП.

Ксения последние пять лет была популярным блогером. Ее обзоры на мотоциклы набирали по несколько миллионов просмотров, а на ее канале в Ютуб было почти 40 тысяч постоянных подписчиков.

- Ксюшу любили байкеры со всей страны. А то, что происходит сейчас, просто страшно. Мне дико заходить на ее страницу и видеть эту грязь, - рассказала «КП» подруга мотоблогерши Ольга Власова.

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Страницу Ксении действительно уже вторые сутки атакуют хейтеры. Погибшую как только не называют: «мясом», «бешеной погонщицей», «хрустиком». Гневные комментарии на ее странице пишут тысячи людей со всей страны.

"Не, ну человек может она и хороший, а вот как мотоциклист не очень. Никогда не пойму зачем люди гоняют и создают потенциально опасные ситуации на дорогах. Ладно ты разложился, а если с собой невинных унесешь, не говоря уже о том, если представить, что она зацепилась бы за ваших родственников и они бы тоже скончались. Думать надо головой, господа, водители железа. Кто будет оправдывать её езду сейчас, я бы у таких отобрала и права и средство передвижения, ибо не понимают опасность, которую несёт транспорт с безответственным водителем за рулём. Уж извините. Это моё мнение.”

"Нельзя такое писать про погибших. Я сейчас позвоню Ксюше и скажу, чтоб она забанила его. Ой, блин, она же хрустнула и осталась лежать на трассе, как куча дерьма."

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"Мне тоже жалко, что не удастся попробовать Ксюшу на лопате. Попроси её друзей, чтобы тебе привезли кусочек."

Это, пожалуй, самые безобидные из комментариев. Друзья погибшей шокированы такой ненавистью и даже подумывают удалить страницу погибшей. При этом, по мнению экспертов, таким комментаторам самим надо лечиться.

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- В первую очередь это связано с агрессией в реальном мире, а также с проблемами с самореализацией, самооценкой. Шквал агрессивных посланий в интернете может говорить о том, что человеку сложно реализоваться в социуме в целом, либо в каком-то отдельном направлении. Тогда он начинает завидовать чужому успеху, как, например, в этом случае, ведь Ксении реально удалось добиться популярности. Обесценивая других, люди часто пытаются сохранить собственный комфорт и сложившийся баланс. Чтобы не переживать чувство боли, разочарованности, смущения, стыда по поводу себя и своих успехов, легче всего уничтожить (хотя бы словесно) объект, рядом с которым испытываешь такие эмоции. Ну и в целом, гневные комментарии — это во многом «слив» агрессии, которая накопилась, - отметила психолог Юлия Малыгина.

По мнению специалиста, друзьям и родным Ксении не стоит реагировать на эти комментарии. Похороны мотоблогерши пройдут в понедельник, 13 июля. Однако посетить их смогут только самые близкие.