2020-07-12T15:48:30+03:00
Досуг

В Москве открылся первый бесплатный кинопаркинг

Новые фильмы будут крутить каждую субботу
Анастасия ВАРДАНЯН
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Огромный экран установили на перехватывающей парковке метро Филатов лугОгромный экран установили на перехватывающей парковке метро Филатов лугФото: Михаил ФРОЛОВ
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Этим коронавирусным летом автокинотеатры в Москве пользуются особым успехом. Найти их можно почти во всех крупных ТЦ. Купил билет и смотри фильм прямо из своей машины. Но чтобы это было бесплатно, такого ещё не было.

В Москве открылся первый бесплатный кинопаркинг Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве открылся первый бесплатный кинопаркингФото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 11 июля, в Москве заработал первый городской кинопаркинг. Огромный экран установили на перехватывающей парковке метро Филатов луг, что в Новой Москве. На открытие приехали известные музыканты, актёры и блогеры. А уже в следующую субботу посетить автокинотеатр смогут все желающие.

Первый показ пройдет 18 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый показ пройдет 18 июляФото: Михаил ФРОЛОВ

- В выходные дни загруженность обычной парковки минимальная, поэтому мы решили попробовать организовать автомобильный кинотеатр, который может стать отличным развлечением в любую погоду. Планируем показать около 17 фильмов — с июля по октябрь, за это время бесплатный кинотеатр смогут посетить около 1700 автомобилей, — рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

“Зрительский зал” рассчитан на 100 машин. Первый показ пройдет 18 июля, регистрация на сайте kino-parking.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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