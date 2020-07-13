Макет Москвы стал крупнейшим в мире

Москва как на ладони. Многие жители и туристы разглядывали красивый макет города в специальном павильоне на ВДНХ. Но это лишь небольшая часть интерактивной модели Москвы. Всего 429 квадратных метров. Полностью макет доделали только сейчас.

«Общая площадь всех деталей составила 927 квадратных метров, что сделает его крупнейшим в мире, - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. - На макете теперь можно увидеть всю территорию города в пределах Третьего транспортного кольца - железнодорожные вокзалы, Воробьевы горы, ЗИЛ, Парк Победы, комплекс Москва-Сити и многие другие знаковые объекты столицы».

У гигантской конструкции много разных фишек. Одна из них - дома не приклеены, а вставлены в держатели - подмакетники. Если в городе построят новые здания и дороги, то можно заменить детали макета на любом участке.

Макет удивляет не только размером. Ещё одна фишка - точность всех деталей. Например, штучные вставки - купола, фрески, скульптуры - сделали с помощью технологии 3D-моделирования. Люди, машины на улицах, кораблики на Москве-реке - все это можно рассматривать часами.

Теперь осталось выбрать место для крупнейшего в мире макета. По словам Сергея Левкина, площадку под экспозицию найдут в ближайшее время, поскольку павильон на ВДНХ не вмещает полную версию. В новом месте поставят не только сам макет, но и обустроят пространство для свободного осмотра.

Напомним, макет Москвы начали строить по решению мэра Сергея Собянина осенью 2012 года. С момента открытия в октябре 2017 года мини-модель столицы посмотрели более 720 тысяч москвичей и туристов.

НА ЗАМЕТКУ

На ВДНХ сейчас можно увидеть копию центральной части города, а также посмотреть тематические светотехнические шоу каждый час.

Время работы - ежедневно с 10.00 до 20.00, кроме понедельника.

Вход свободный.

ТТХ макета Москвы

- Полный вариант собран из 644 части размером 1,2х1,2 метра.

- Весь процесс производства поделили на 13 этапов. Во время каждого создавалось от 4 до 6 тысяч деталей.

- Основной материал – полистирол толщиной 1 или 2 мм.

- Растения - из проволоки и древесных опилок.

- Фонтаны, меняющие цвет - из оргстекла.

- Вода создавалась вручную, с помощью специального геля.

- Каждый отдельно стоящий фонарь – это один крошечный светодиод.

- Подсветка зданий - из светодиодных лент. А шторы на окнах напечатаны на специальной пленке. Кстати, все здания выше 30 этажей подсвечиваются дополнительно.

- Разметка на дорогах - такая же, как в реальности.

- Свет на макете выделяет при желании зрителя отдельные дома, комплекс зданий, улицы, тематические районы, а также показывает административное деление города.