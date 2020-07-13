Реки могут выйти из берегов: Москва готовится к сильному ливню

Несколько дней в столице столбики термометров достигают +25… +27 градусов. Синоптики обещают, что станет прохладнее после сильного ливня.

- В Москве в понедельник ливни с грозами собьют показания термометров, во вторник-среду осадки усилятся, местами может выпасть порядка половины месячной нормы. В условиях дефицита солнечного тепла температура понизится до +19…+22 градусов, - рассказали в метеобюро «Фобос».

В Гидрометцентре предупредили, что с 14 по 17 июля на реках Москвы и Московской области ожидается дождевой паводок с ростом уровня воды до 1–2 метров.

- Наиболее интенсивные подъемы воды будут в западной части Московской области. Ожидается затопление и подтопление пойм и пониженных участков территории, а также расположенных в них построек, - говорят в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

Коммунальные службы Москвы обеспокоены сообщениями, что выпадет половина нормы месячных осадков. Это означает, что реки могут выйти из берегов, а во дворах соберутся лужи-озера.

- Мы уже сейчас готовим свои бригады для ликвидации последствий, - сообщили «КП» в Департаменте ЖКХ Москвы.

Сотрудники «Мосводостока» уже сегодня выйдут на дежурство в самые подтопляемые места города (подземные переходы, автомобильные тоннели, низменные места). Они будут готовы откачивать воду по поступившим заявкам. Синоптики говорят, что увеличится площадь подтоплений в Можайском районе и городском округе Наро-Фоминск.

- Мы обследуем наши сети, проводим очистку, промывку колодцев, решеток. А непосредственно перед самим дождем переходим в усиленный режим работы, переходят на дежурство наши аварийные бригады в проблемных местах города со специальной техникой для откачки воды, - рассказали «КП» в «ГУП «Мосводосток».

Кстати

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра):

- 13 июля, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, температура в Москве +24…26 градусов,

- 14 июля, ночью дождь, местами гроза, в Москве +15…17 градусов,

- 15 июля, сильный дождь, местами гроза. Днем в Москве +19…21 градусов,

- 16 июля, дождь, местами гроза. Днем в Москве +16…18 градусов.

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