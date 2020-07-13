«Играла гаммы, а он полез под юбку»: в Москве учителя музыки обвиняют в изнасиловании 10-летней девочки

Почти год 10-летняя Кристина* молчала о том что творилось на индивидуальных занятиях музыкой в школе на Рублевском шоссе. Девочка открылась маме лишь на днях. По словам школьницы, почти год с марта 2019 по февраль 2020-го ее домогался учитель музыки. Женщина сразу написала заявление и педагога в тот же день задержали.

В столичном СК подтвердили, что в отношении учителя расследуется уголовное дело по тяжкой статье 132 УК РФ «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней». 36-летнему Александру Березкину уже предъявили обвинение. Мужчина был арестован в зале суда и как минимум два ближайших месяца он проведет в СИЗО. От дачи показаний он отказался. А вот школьница подробно рассказала, что проходило на занятиях музыки.

Как выяснилось, симпатичную девочку «педагог» заприметил на уроках музыки. Малышку он назвал одаренной и предложил бесплатно заниматься музыкой после уроков. Родители девочки даже не подозревали, что проходило на этих уроках.

- В деле шесть эпизодов о насильственных действиях. Все они были совершены в здании школы, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.

Школьницу опросили в присутствии психологов. В своих показаниях она подробно описала действия учителя. Вот лишь один их самых безобидных эпизодов: «я играла гаммы, а он засунул руку мне под юбку». По словам Кристины, учитель признавался ей в любви и умолял ее ничего не рассказывать родителям.

Родители школьницы еще год назад заметили, что девочка стала замкнутой. Но долгое время понять причину не удавалось.

Александру Березину грозит до 20 лет лишения свободы. Как оказалось, он прилежный семьянин. Женат больше 15 лет, воспитывает сына который всего на три года старше Кристины. Жена Березина общаться с журналистами отказывается.

Тем временем следователи опрашивают других учениц музыканта. Возможно, в уголовном деле в скором времени появятся и другие пострадавшие.

*Имя изменено

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