2020-07-13T19:22:48+03:00
Общество

Лучше один раз увидеть…

ЕвроХим организует посещение Туапсинского балкерного терминала депутатами Госдумы, экологами и журналистами
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Сегодня ТБТ посетила очередная делегация, на сей раз – студенты местного гидрометеорологического техникума и экологические активисты. Автор фото: Юрий ШАМИНСегодня ТБТ посетила очередная делегация, на сей раз – студенты местного гидрометеорологического техникума и экологические активисты. Автор фото: Юрий ШАМИН
Изменить размер текста:

Туапсинский балкерный терминал компании «ЕвроХим» продолжает планомерную работу по информированию населения о положении дел на предприятии, уровне его технологической оснащённости и экологической безопасности. Для этого регулярно проводятся экскурсии на предприятие для всех туапсинцев, желающих своими глазами увидеть, что представляет собой балкерный терминал «ЕвроХима». Так, например, сегодня состоялась экскурсия, в которой приняли участие студенты Туапсинского гидрометеорологического техникума, представители общественной экологической организации «Чистый город» и местные журналисты.

Автор фото: Юрий ШАМИН

Автор фото: Юрий ШАМИН

Кстати, заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов привёл Туапсинский балкерный терминал в качестве примера самого современного и экологически безопасного объекта такого типа в Европе. Сделал это замминистра, выступая на пленарном заседании Госдумы 8 июля, когда нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, который разрешает хранить удобрения в морских портах, в том числе в границах прибрежных защитных полос в специализированных хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года. До конца июля документ может быть принят во втором и третьем чтениях. Об этом уже писала и наша газета.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Москве первокурсница погибла, попав под поезд на МЦК
В парке Северного речного вокзала появится пляжная зона с бассейнами
На станции МЦК Кутузовская появилось первое фитопанно
Москвичка во время свидания рухнула с открытой веранды ресторана
В Подмосковье 13% выпускников закончили школу с медалью
В Подмосковье энергетики устранили все крупные нарушения, случившиеся из-за непогоды
Рафик Загрутдинов: в ближайшие три года в Москве построят 39 объектов здравоохранения
Рафик Загрутдинов рассказал, повлиял ли коронавирус на реновацию
Рафик Загрутдинов: в этом году будет введено порядка 100 км дорог
Жителю Наро-Фоминска грозит пять лет тюрьмы за убийство ондатры
Подросток подорвался во время химических экспериментов
В Москве объявлены сразу желтый и оранжевый уровни погодной опасности
Осел укусил четырехлетнюю посетительницу зоопарка в Москве
Робот-скупщик начнет принимать золото в Москве
Полиция задержала серийных воров в Электростали
Пенсионер нечаянно убил сына, заступившегося за мать, а потом свел счеты с жизнью
Москвич остановил движение, чтобы пропустить утиное семейство
Пятилетнего мальчика убило хлипкое окно
Москвичей предупредили о грозе, левне и сильном ветре
Собянин: Голосование консолидировало общество вокруг Президента
Массух: Нам удалось поддержать «московский стандарт» наблюдения
В Москве нашли мертвым дзюдоиста Дмитрия Дунаева