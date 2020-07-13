Лучше один раз увидеть…

Туапсинский балкерный терминал компании «ЕвроХим» продолжает планомерную работу по информированию населения о положении дел на предприятии, уровне его технологической оснащённости и экологической безопасности. Для этого регулярно проводятся экскурсии на предприятие для всех туапсинцев, желающих своими глазами увидеть, что представляет собой балкерный терминал «ЕвроХима». Так, например, сегодня состоялась экскурсия, в которой приняли участие студенты Туапсинского гидрометеорологического техникума, представители общественной экологической организации «Чистый город» и местные журналисты.

Автор фото: Юрий ШАМИН

Кстати, заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов привёл Туапсинский балкерный терминал в качестве примера самого современного и экологически безопасного объекта такого типа в Европе. Сделал это замминистра, выступая на пленарном заседании Госдумы 8 июля, когда нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, который разрешает хранить удобрения в морских портах, в том числе в границах прибрежных защитных полос в специализированных хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года. До конца июля документ может быть принят во втором и третьем чтениях. Об этом уже писала и наша газета.