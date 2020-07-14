В московском бассейне 9-летняя девочка от удара о бортик получила разрыв печени

Несколько дней назад родители привезли 9-летнюю Машу (имя изменено) в Морозовскую детскую больницу с сильной болью в животе. Девочка занимается плаванием и уже добивалась первых успехов в этом начинании. Родители возят её в бассейн, но в этот день тренировка оказалась неудачной. Маша сильно ударилась животом о бортик и занятие пришлось прекратить. А после тренировки девочке стало совсем плохо, родители приняли решение обратиться за помощью к медикам.

— При осмотре был поставлен диагноз тупая травма живота, УЗИ показало, что у несовершеннолетней произошел разрыв печени, причиной которого стал сильный удар, — сообщает источник kp.ru.

Девочку срочно госпитализировали в реанимацию. Врачи о ребёнке с подобными травмами всегда сообщают в правоохранительные органы, для установления всех обстоятельств.