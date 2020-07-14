Матрешки в стиле аниме: из-за них хотели даже переименовать район Москвы

Матрешки в Бескудниково практически на каждом углу. При въезде в район встречают скульптуры трех девиц в русских сарафанах, возле автосервиса стоят матрешки в виде рабочих, а возле новых домов – матрешки в стиле аниме. Всего сейчас их 21, а было 33. «КП» выяснила, как матрешки стали символом района.

Тяжелые красавицы, чтобы не утащили

Пришлось потратить немало времени, чтобы отыскать людей, благодаря которым в Бескудниково появились матрешки. Оказывается, что в 2005 году в городе проводили конкурс «Московский дворик». Тогдашний глава Бескудниковского района Владимир Назаров решил, что они должны удивить жюри и победить. Так и получилось.

- Стали думать, как оформлять район. Решили, что нужны какие-то фигуры, которые бы сочетались с символикой района. Установили колодец с аистами, фонарики, цветники, а еще 33 матрешки. На сарафанах у них был нарисован флаг района, - рассказывает депутат муниципального округа Бескудниковский, экс-глава района Владимир Назаров.

При въезде в район встречают скульптуры трех девиц в русских сарафанах, возле автосервиса стоят матрешки в виде рабочих, а возле новых домов – матрешки в стиле аниме.Фото: Алиса ТИТКО

- А из чего матрешки и как быстро их изготовили? – уточняю.

- У нас было три месяца на подготовку, сделали металлические каркасы и отлили скульптуры из бетона в Москве. Каждая 60-70 кг. Тяжелые, чтобы не утащили (смеется).

Круглолицые голубоглазые куклы в русских сарафанах быстро завоевали любовь местных жителей. В соцсетях появилось множество фотографий, что доказывало интерес к фигурам. В интернете тогда даже стали обсуждать, что Бескудниково пора переименовывать в Матрешкино (настолько фигуры стали узнаваемыми). Если наряд какой-то матрешки выгорал на солнце или вандалы дорисовывали им ненужные детали, то местные жители сразу же становились на защиту и просили власти все исправить.

- Матрешка покосилась и стала напоминать Пизанскую башню, - такие письма местные жители присылали в управу Бескудниковского района.

С каждым годом Матрешки перестали получать новые «помады», «сарафаны» и стали похожи на обтрепанных дворовых девчонок. В управе говорили, что нет денег на краски. Бывших красавиц одну за другой стали убирать с глаз. Но самые-самые устояли - четыре красавицы с караваем (главный свадебный хлеб у славян) и солью, с самоваром и чашками. Их наряды заслуживают отдельного внимания – яркие платки, народные орнаменты.

- Раз в год приводим в порядок матрешек (их сейчас 21), привлекая местных художников и учеников досуговых центров, - рассказал Денис Кануков, глава управы Бескудниковского района. - Матрешка стала неотъемлемым символом всех праздников в районе. У нас к тому же появилась ростовая кукла и надувная матрешка.

Оказывается, что в 2005 году в городе проводили конкурс «Московский дворик». Тогдашний глава Бескудниковского района Владимир Назаров решил, что они должны удивить жюри и победить. Так и получилось.Фото: Алиса ТИТКО

Была матрешка – стала аниме

Последние четыре года русских красавиц переодели в японские наряды. Тему аниме предложили юные художники, которым предложили освежить матрешек на занятиях «Особенности росписи уличной скульптуры».

- Матрешки ни у кого не на балансе, денег на них ни у кого нет. И мы, как художественная школа, решили взять на себя работу по уходу. Для детей это практика работы с масляными красками на улице. Мы покупаем им респираторы, все материалы. Форма матрешки сама по себе сложная – на круглом рисовать объемное лицо непросто. Важно правильно соблюсти пропорции, иначе лицо русской красавицы «поплывет», - рассказала Елена Сорсорова, директор досугового центра «Юна».

- А как появились матрешки в стиле аниме? – спрашиваю.

- Изначально все фигуры были в русских нарядах. Но так как у подростков популярная тема аниме, то мы разрешили им нарисовать своих героев. Кстати, традиционная классическая матрешка идет из Японии, русская культура подсмотрела ее там. Они раньше нас это ввели. У нас матрешка – это русская женщина, а у них это были фигурки-неваляшки, которые приносили домой в новогодние праздники.

Из истории возникновения считается, что русская деревянная матрешка появилась в 1890-х годах. Первые эскизы разработал художник Сергей Малютин, который видел японскую игрушку – вкладывающиеся одну в другую куколки. Он нарисовал круглолицую крестьянскую девушку в сарафане, цветастом платке и с черным петухом на руках. До революции у нее было имя Матрена (Матреша).

- Мы стали рассказывать детям историю, давать им возможность для творчества. И теперь у нас много желающих разрисовывать матрешек, ведь потом можно сказать, что это сделал ты. И родителям нравится. И это все очень объединяет жителей района. Мы даже создали хэштег #матрешкибескудниково, куда выкладывают фотографии с матрешкамии, - рассказывает Елена Сорсорова.

В сентябре две матрешки возле городской библиотеки превратятся в книжных котов.Фото: Алиса ТИТКО

Матрешки в военной форме и котики

В этом году уроки росписи из-за пандемии пришлось перенести с апреля на сентябрь. Но во время карантина дети «переодели» районных красавиц в военную форму ко Дню Победы – нарисовали их в виде открыток, которые расклеили в парке, в подъездах.

- То есть символ района «пошел» по домам, раз люди не могли ходить и любоваться, фотографироваться с нашими матрешками, - говорит Елена Сорсорова.

В сентябре две матрешки возле городской библиотеки превратятся в книжных котов. А уже следующей весной всем остальным изменят сарафаны, поместят в руки другие чашки и хлеб. Была идея перекрасить двух матрешек, как памятник «Рабочий и колхозница» к 80-летнему юбилею ВДНХ, но не успели. Идей у художественных наставников теперь много и дети соскучились по росписи.

Идей у художественных наставников теперь много и дети соскучились по росписи.Фото: Алиса ТИТКО

- Мы хотим продолжить традицию, чтобы матрешка была символом района. Это хороший русский символ. Это может поднять имидж Бескудниковского района, будут приезжать туристы. Хотя без денег, без поддержки на реставрацию все это будет дольше, но мы все равно будем продвигать. У жителей матрешки ассоциируются с позитивом, добротой. Все их считают своими, - говорит Елена Сорсорова.