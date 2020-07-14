В Москве парень заявил на "проститутку", плохо выполнившую свою работу

Несколько дней назад в отдел полиции района Коньково на юго-западе столицы обратился 21-летний Слава (имя изменено). Молодой человек рассказал служителям закона, как его обманула неизвестная девушка, которая прикинулась проституткой и обещала парню любовь за деньги. Свои услуги красотка презентовала более чем профессионально, и молодой человек с готовностью выложил нужную сумму. Но на словах всё было куда интереснее, чем оказалось в реальности, а девушка оказалась не такой умелицей в постели, как обещала. И часть перечисленных девушкой услуг осталась лишь в фантазиях Славы. Не получив желаемого, парень решил обратиться за помощью в полицию, чтобы привлечь обманщицу к ответственности.

— Поступило заявлении об оказании интим-услуг не в полном объёме неизвестной девушкой, которая получила от заявителя предоплату. Ущерб составил 5000 рублей, — сообщил источник kp.ru

Теперь в этой истории предстоит разобраться полицейским. Ведь Слава запомнил только адрес дома, где встречался с девушкой. Её имени и данных молодой человек не знает.