Пожар в Котельниках в Москве: В разгар ливня очевидцы засняли огненный столб

Вечером в подмосковном городе Котельники засняли серию огненных вспышек. Все случилось в микрорайоне Ковровый рядом со спортивным комплексом «Дружба». Как и весь регион, город накрыла стихия.

— Мы живем в одном километре от этого места. Был сильный хлопок, заморгал свет. Потом еще серия взрывов. Побежали к окнам и увидели в районе «Дружбы» огненный столб. Он то вспыхивал с новой силой, то затухал. И так около минуты. После все прекратилось, — сообщили корреспонденту kp.ru местные жители.

orehovo_bor Очевидцы сообщают о пожаре в ДК Дружба в Котельниках

Очевидцы предполагают, что в опоры высоковольтных проводов мог ударить разряд молнии. Грозовой фронт 14 июля зацепил и Котельники. Несмотря на эффектное возгорание, работы пожарным на месте не нашлось.

— Наши сотрудники выезжали на вызов. Произошел обрыв проводов. Однако информация о возгорании не подтвердилась, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Очевидно, что из-за обильного дождя, огонь просто не успел перекинуться на ближайшие деревья или строения. Напомним, в Москве и Подмосковье на этой неделе до выходных ожидаются ежедневные дожди. Наиболее сильные ливни прогнозируют на вторник и среду — 14, 15 июля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/790530" frameborder="0"></iframe> Пожар в Котельниках 14 июля.

Этим летом проблема обильных осадков оказалось достаточно острой для столичного региона. Дожди заливают улицы, дворы и переходы. В подмосковье не выдержали несколько дамб. О надвигающейся угрозе в этот раз было заблаговременное уведомление, поэтому власти оповестили, что готовы к удару стихии.

По прогнозам Гидрометцентра России, комфортная погода вернется в выходные. Дожди прекратятся, а воздух прогреется до +25 градусов Цельсия.

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На столицу вечером 14 июля обрушился том самый ливень, о котором предупреждали синоптики. Ожидались затопления и подтопления пойм. И в первую очередь в Московской области. Накануне была проверка инфраструктуры в городских округах: Можайский, Наро-Фоминский, Истринский, Красногорский, Дмитровский, Дубна, Одинцово. Именно эти места затапливает. В этот раз первые сообщения пришли из города Луховицы (подробности)