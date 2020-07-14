2020-07-14T21:19:34+03:00
Происшествия

Луховицы уплыли, пробки 7 баллов: последствия сильного ливня в Москве

Синоптики предупреждали о последствиях сильного ливня в Москве: над столицей выпало около 60% нормы месячных осадков
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Июльский дождь опять накрыл столицу.Июльский дождь опять накрыл столицу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На столицу вечером 14 июля обрушился том самый ливень, о котором предупреждали синоптики. Ожидались затопления и подтопления пойм. И в первую очередь в Московской области. Накануне была проверка инфраструктуры в городских округах: Можайский, Наро-Фоминский, Истринский, Красногорский, Дмитровский, Дубна, Одинцово. Именно эти места затапливает. В этот раз первые сообщения пришли из города Луховицы.

- Луховицы уплыли после ливня с грозой и ураганом, - написал местный житель Александр.

stishelstishel
Ливень затопил улицы в Луховицах.
28 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Автомобилисты с трудом передвигаются по улицам города. Тротуары и дороги оказались затоплены. В Луховицах говорят, что молния попала в вышку мобильной связи.

tv_ringtv_ring
После ливня.
42 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В столице сотрудники «Мосводостока» заранее вышли на дежурство в самые подтопляемые места города (подземные переходы, автомобильные тоннели, низменные места).

a.kuryshovaa.kuryshova
Апокалиптичный вид из окна.
2 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Департамент транспорта предупредил, что на дорогах уже 7 баллов и из-за дождя на дорогах может быть много мелких ДТП и заторов на вылетных магистралях.

nowmove_ladanowmove_lada
Молния ударила в Останкинскую телебашню.
9 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

КСТАТИ

У всех на слуху ситуация в Рузеподтопления и прорыв дамбы. Это там одним из пострадавших оказался местный житель, у которого буквально "уплыл дом". Об обстановке в Рузе губернатор Московской области говорит, что она сложная, но не критическая.

- Главное, все живы и здоровы. МЧС и наши службы сработали на опережение, мы смогли вовремя эвакуировать людей. Все последствия почти устранены, мы убираем и вывозим мусор, очищаем русло реки, уже восстановили движение по Волоколамке, - отчитался Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Что касается жителей, которые потеряли дома, то им выплатят компенсацию по 2 млн рублей. И по 300 тысяч рублей получат те, чье жилье можно восстановить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в Котельниках в Москве: В разгар ливня очевидцы засняли огненный столб

Вечером в подмосковном городе Котельники засняли серию огненных вспышек. Все случилось в микрорайоне Ковровый рядом со спортивным комплексом «Дружба». Как и весь регион, город накрыла стихия(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Русское Монако: кто предсказал нынешнюю популярность Сочи
Полиция задержала в Домодедово серийных автоугонщиков
В пяти московских парках открылись лодочные станции
В Москве мужчина с ножом напал на офис микрозаймов
Школьница предсказала себе жизнь до 87 лет и утонула во время купания
В Москве первокурсница погибла, попав под поезд на МЦК
В парке Северного речного вокзала появится пляжная зона с бассейнами
На станции МЦК Кутузовская появилось первое фитопанно
Москвичка во время свидания рухнула с открытой веранды ресторана
В Подмосковье 13% выпускников закончили школу с медалью
В Подмосковье энергетики устранили все крупные нарушения, случившиеся из-за непогоды
Рафик Загрутдинов: в ближайшие три года в Москве построят 39 объектов здравоохранения
Рафик Загрутдинов рассказал, повлиял ли коронавирус на реновацию
Рафик Загрутдинов: в этом году будет введено порядка 100 км дорог
Жителю Наро-Фоминска грозит пять лет тюрьмы за убийство ондатры
Подросток подорвался во время химических экспериментов
В Москве объявлены сразу желтый и оранжевый уровни погодной опасности
Осел укусил четырехлетнюю посетительницу зоопарка в Москве
Робот-скупщик начнет принимать золото в Москве
Полиция задержала серийных воров в Электростали
Пенсионер нечаянно убил сына, заступившегося за мать, а потом свел счеты с жизнью
Москвич остановил движение, чтобы пропустить утиное семейство
Пятилетнего мальчика убило хлипкое окно
Москвичей предупредили о грозе, левне и сильном ветре
Собянин: Голосование консолидировало общество вокруг Президента
Массух: Нам удалось поддержать «московский стандарт» наблюдения
В Москве нашли мертвым дзюдоиста Дмитрия Дунаева