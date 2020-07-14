2020-07-15T00:06:49+03:00
Досуг

Идем гулять в Москве: Фестиваль арбузов, цветочный сад возле Кремля, аттракционы в «Зарядье»

Какие еще музеи и развлечения открылись после снятия ограничений
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Парк "Зарядье" открыл свои двери для посетителей. Фото: пресс-служба "Зарядье"Парк "Зарядье" открыл свои двери для посетителей. Фото: пресс-служба "Зарядье"
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Москва поэтапно снимает ограничения, связанные с коронавирусом. На днях открылись еще ряд музеев и места для развлечений. «КП» рассказывает, куда можно сходить в столице.

Музей Рерихов на ВДНХ

Познакомиться с творческим наследием Николая и Святослава Рерихов вновь можно в Музее Рерихов на ВДНХ. Здесь более 500 их работ, а также около 1500 произведений искусства Кавказа, Средней Азии, Ближнего Востока, из Японии, Индии, Вьетнама. Это живописные полотна, тибетские иконы (танки), произведения восточной скульптуры.

- В павильоне необходимо соблюдать социальную дистанцию и перчаточно-масочный режим, - сказали в пресс-службе ВДНХ.

Где: расположен в павильоне №13 «Здравоохранение», проспект Мира, 119. Ближайшая станция метро «ВДНХ».

Когда: по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям проходят каждые полтора часа с 11.00 до 20.00, а по средам и четвергам — с 12.00 до 21.00.

Стоимость: 300 рублей, билеты необходимо предварительно забронировать с 10.00 до 18.00 по телефону 8 (495) 691-02-12.

Более 500 работ Николая и Святослава Рерихов представлено на ВДНХ. Фото: пресс-служба ВДНХ

Более 500 работ Николая и Святослава Рерихов представлено на ВДНХ. Фото: пресс-служба ВДНХ

«Полет над Москвой» в «Зарядье»

В «Зарядье» уже работает Ледяная пещера, Флорариум и Подземный музей. Теперь гости парка могут посетить в медиахолл 360, где идут фильмы «Машина времени» и «Россия. Виртуальное путешествие», а также самый популярный аттракцион парка — медиакомплекс «Полет». Также открылся магазин с сувенирами.

- Во время сеансов фильмов «Машина времени» и «Россия. Виртуальное путешествие» будет всего 20 зрителей, всех их попросят соблюдать социальную дистанцию и надевать защитную маску. Медиакомплекс «Полет» одновременно могут посетить 24 человека (рассадка через одно место). Соседние кресла могут занимать только взрослые с детьми, - рассказали в пресс-службе парка «Зарядье».

Где: Варварка, 6. Ближайшая станция метро «Площадь Революции».

Когда: ежедневно с 10.30 до 21.00.

Стоимость: в будни - 690 рублей, в выходные – 850 рублей.

Медиакомплекс «Полет» одновременно могут посетить 24 человека. Фото: пресс-служба "Зарядье"

Медиакомплекс «Полет» одновременно могут посетить 24 человека. Фото: пресс-служба "Зарядье"

Фотовыставка «Москва. Великая пустота»

Безлюдные улицы в период пандемии снял лауреат Пулитцеровской премии Сергей Пономарев, свои работы он покажет в Белом зале Музея Москвы. Фотопроект «Москва. Великая пустота» будет сопровождаться рядом паблик-токов с экспертами в области архитектуры и фотографии.

- Коронавирус и самоизоляция постепенно уходят в прошлое или становятся частью новой реальности. В это же время свою фотолетопись из 45 черно-белых снимков покажет Сергей Пономарев. Автору удалось увидеть столицу, которую сами жители города практически никогда раньше не наблюдали, – без людей и машин, - говорят организаторы.

Сам же Сергей Пономарев видел немало войн и конфликтов, а также стихийных бедствий и катаклизмов, но не ожидал, что будет снимать пандемию коронавируса у себя дома - в Москве.

Где: Зубовский бульвар, 2. Ближайшая станция метро «Парк культуры».

Когда: 17 июля – 23 августа 2020 года, с 11.00 до 21.00, кроме понедельника.

Стоимость: от 200 рублей.

Фотопроект «Москва. Великая пустота». Фото: Сергей Пономарев.

Фотопроект «Москва. Великая пустота». Фото: Сергей Пономарев.

Цветущий сад возле Кремля

Восемь лет подряд возле ГУМа на Красной площади устраивают красивый праздник – «Фестиваль цветов». Этим летом здесь расцвели ковры розовой герани и красной сальвии, оранжевого колеуса и сиреневого агератума, лимонного тагетеса и белой петуньи.

- Специально для фестиваля было выращено более 200 тысяч цветов, которые превратили универмаг в цветущий сад, - рассказали в пресс-службе ГУМа.

Где: Красная площадь, 2. Ближайшая станция метро «Охотный ряд».

Когда: ежедневно до 31 августа 2020 года.

Стоимость: бесплатно.

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Цветущий сад возле Кремля. ГУМ.
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Фестиваль арбузов в «Депо»

Попробовать арбузы различных сортов, десерты и коктейли уже с 15 июля можно будет на Фестивале арбузов в «Депо». Обещают низкие цены.

- В дни фестиваля на прилавках будет предложен обильный выбор различных сортов арбуза. Даже для тех, кто не любит отделять семена от мякоти или боится случайно их проглотить, найдется редкий сорт без косточек, - рассказали в пресс-службе «Депо».

Гостям предложат дольки арбуза, а еще фестивальный коктейль с арбузным фрешем.

Где: Лесная улица, 20А. Ближайшая станция метро «Белорусская».

Когда: с 15 по 19 июля 2020 года.

Стоимость: вход бесплатный.

КСТАТИ

Скоро откроется «Остров Мечты»

С 18 июля откроется парк аттракционов «Остров Мечты» в Нагатинской пойме. Однако находиться в парке нужно будет в маске и перчатках. Количество посадочных мест на аттракционах уменьшат. Пока не будут проводить парад героев и сессии Meet&greet, останется закрытой детская площадка в тематической зоне «Деревня Смурфиков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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