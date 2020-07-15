2020-07-15T11:30:27+03:00
Происшествия

Москвичу проломили череп за то, что он пнул собаку

Мужчину доставили в больницу с переломом глазницы и травмой мозга
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В больницу был доставлен 54-летний Сергей с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма и перелом глазницыВ больницу был доставлен 54-летний Сергей с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма и перелом глазницыФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Все случилось на прошедших выходных в Москве. 54-летний Сергей В. гулял по улице, как вдруг заметил бегающую неподалёку собаку. Что именно победило Сергея к дальнейшим действиям, неизвестно, однако мужчина набросился на пса и ударил его ногой. Это увидел хозяин собаки и поспешил заступиться за своего питомца. В результате завязалась драка, в которой Сергей получил серьёзные травмы головы.

«В больницу был доставлен 54-летний Сергей В. с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма и перелом глазницы. Врачам мужчина пояснил, что он был избит хозяином собаки, которую до этого пнул ногой», - рассказал kp.ru источник в здравоохранении.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает всех участников потасовки. Оперативники разыскивают хозяина собаки, который сильно избил 54-летнего мужчину, когда заступался за своего пса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло
В Москве неизвестный обстрелял детскую площадку
Русское Монако: кто предсказал нынешнюю популярность Сочи
Полиция задержала в Домодедово серийных автоугонщиков
В пяти московских парках открылись лодочные станции
В Москве мужчина с ножом напал на офис микрозаймов
Школьница предсказала себе жизнь до 87 лет и утонула во время купания
В Москве первокурсница погибла, попав под поезд на МЦК
В парке Северного речного вокзала появится пляжная зона с бассейнами
На станции МЦК Кутузовская появилось первое фитопанно
Москвичка во время свидания рухнула с открытой веранды ресторана
В Подмосковье 13% выпускников закончили школу с медалью
В Подмосковье энергетики устранили все крупные нарушения, случившиеся из-за непогоды
Рафик Загрутдинов: в ближайшие три года в Москве построят 39 объектов здравоохранения
Рафик Загрутдинов рассказал, повлиял ли коронавирус на реновацию
Рафик Загрутдинов: в этом году будет введено порядка 100 км дорог
Жителю Наро-Фоминска грозит пять лет тюрьмы за убийство ондатры
Подросток подорвался во время химических экспериментов
В Москве объявлены сразу желтый и оранжевый уровни погодной опасности
Осел укусил четырехлетнюю посетительницу зоопарка в Москве
Робот-скупщик начнет принимать золото в Москве
Полиция задержала серийных воров в Электростали
Пенсионер нечаянно убил сына, заступившегося за мать, а потом свел счеты с жизнью
Москвич остановил движение, чтобы пропустить утиное семейство
Пятилетнего мальчика убило хлипкое окно
Москвичей предупредили о грозе, левне и сильном ветре
Собянин: Голосование консолидировало общество вокруг Президента
Массух: Нам удалось поддержать «московский стандарт» наблюдения
В Москве нашли мертвым дзюдоиста Дмитрия Дунаева