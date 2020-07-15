Московского отравителя, который подливал спиртное в снотворное, арестовали на два месяца

В среду, 15 июля, Басманный суд Москвы арестовал 54-летнего отравителя Владимира Мамиконяна. Приличный с виду седовласый мужчина в белой рубашечке и классическом костюме проходит по делу об отравлениях людей. Пока вменяют ему один эпизод, но следствие уверено, жертв — десятки.

- Ближайшие два месяца обвиняемый проведет под стражей, - сообщили «КП» в пресс-службе Басманного суда.

Свою вину он не признал. Но показаний пострадавшего и записей с камер видеонаблюдения — вполне достаточно. На кадрах, которые следствие приобщило к материалам дела, Мамиконян подпаивает молодого мужчину, с которым он познакомился у одного из баров на Чистых прудах. Это 21-летний Ульвимерд Шахин. В ночь на 11 июля приезжий из Таджикистана один гулял по центру Москвы.

- Он предложил вместе выпить и достал запечатанную бутылку водки. Я сделал глоток и сразу почувствовал, что теряю сознание. Когда очнулся, в кармане не было ключей и мобильного телефона, - написал в своих показаниях Ульвимерд.

Отравителя взяли по горячим следам. С собой у него была бутылка водки и несколько таблеток снотворного. Позже в съемной квартире Мамиконяна нашли несколько упаковок снотворного и уже готовые бутылки алкоголя с лошадиной дозой препарата. Его он вводил с помощью шприца через крошечное отверстие в крышке бутылки.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Мамиконяну грозит до восьми лет лишения свободы.

Тем временем столичная полиция призывает граждан ни в коем случае не пить напитки, которые предлагают незнакомцы. Опасным может быть даже простой «Дюшес». Напомним, прошлым летом в Москве взяли «лимонадного отравителя» Мурата Сабанова. Началось все с отравления журналистки Людмилы Чижовой, но сейчас в деле 10 эпизодов. Суд пройдет уже в ближайшее время.