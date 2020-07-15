2020-07-15T18:27:17+03:00
Общество

Следствие настаивает на аресте акушеров-гинекологов по делу о торговле китайскими суррогатными детьми

Обвинение предъявлено четверым сотрудникам родительного дома из подмосковной Балашихи
Анастасия ВАРДАНЯН
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В Москве в квартире на улице Аргуновской нашли пятерых младенцев в возврате от недели до полугода. Фото: СУ СК РФ по МосквеВ Москве в квартире на улице Аргуновской нашли пятерых младенцев в возврате от недели до полугода. Фото: СУ СК РФ по Москве
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В среду, 15 июля, в Басманный суд Москвы из столичного СК поступило ходатайство об аресте четырех акушеров-гинекологов по громкому уголовному делу о торговле китайскими суррогатными детьми. Помните эту историю, когда 23 июня в Москве в квартире на улице Аргуновской нашли пятерых младенцев в возврате от недели до полугода. За крохами присматривали две няни-китаянки, а сами малыши, как выяснилось, были рождены русскими суррогатными мамами для пар из Китая. Так вот, все они появились на свет в подмосковной Балашихе. По версии следствия, в деле замешаны сотрудники роддома.

- В рамках расследования дела по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы» следствие ходатайствует о заключении под стражу четверых обвиняемых до 14 сентября 2020 года, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Басманного суда.

Заседание суда пройдет уже сегодня вечером, накануне всем четверым предъявили обвинение. Виновными гинекологи себя не считают, часть из них заявили, что не знали, что принимают роды у женщин по программе суррогатного материнства. Впрочем, последняя в России не запрещена.

Тем временен, все пятеро младенцев сейчас находятся в доме малютки. Забрать их мечтают биологические мамы и папы из Китая. Однако из-за пандемии коронавируса прилететь в Россию они до сих пор не могут. По этой же причине крохи попали в странную квартиру с нянями. Напомним, детей содержали в жутких условиях, у них не было даже детских кроваток.

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры где были найдены пять младенцев-китайцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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