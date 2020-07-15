"Летим в Сочи, но мечтаем о Мальдивах": в московских аэропортах очереди и закрыты кафе

Погода наладилась, большинство ограничений из-за коронавируса сняты - москвичи стали массово оформлять отпуск на работе. Продажи туров на курорты Краснодарского края после снятия карантинных ограничений выросли в среднем на 50%.

- Особенной востребованностью пользуются отели категории 3-4* с развитой инфраструктурой в Сочи, Анапе и Геленджике, - рассказали "КП" в пресс-службе Tez Tour.

В соцсетях даже некоторые пожаловались на очереди на вход в терминалы и не соблюдение социальной дистанции. Какая сейчас обстановка в столичных аэропортах?

Тарифы снизили - был же проезд 500 рублей, а теперь 300 рублей.Фото: Алиса ТИТКО

Людей много, кафе не работают

Еще два месяца назад в аэропорты пускали только пассажиров с билетами, остальным вход был воспрещен - такие меры безопасности, чтобы не допустить скопления людей. Вряд ли можно было представить, что кто-то приедет просто так погулять по аэропорту, так сказать "хотя бы насладиться взлетами самолетов". Хотя попрошайки и, правда, сразу активизировались. Сейчас у них новая жалобная история: "Лишился работы из-за коронавируса...". Таких я встречала и на Арбате.

Итак, путь в Шереметьево. В "Аэроэкспрессе" пустовато. Хотя график движения после карантина возобновили. Все ли обратили внимание, что тарифы снизили? Был же проезд 500 рублей, а теперь 300 рублей.

- Такой тариф начал действовать с 15 июня, стоимость билета по тарифу "Бизнес" тоже снижена до 800 рублей (ранее составляла 1500 рублей), - объяснили в компании "Аэроэкспресс".

Заодно сообщили о добавлении утренних и вечерних рейсов экспресс-автобусов от станции метро "Ховрино" до терминала В и обратно.

- С 10 июля добавлены рейсы от "Ховрино" в 6.30, 21.30 и 22.00, а также из аэропорта в 7.00, 22.00 и 22.30. Маршрут проходит по платной трассе М-11 без дополнительных остановок, что позволяет доехать за 20 минут, - сказали в компании "Аэроэкспресс".

В Шереметьево объясняют, что терминал D возобновит работу в полном объеме, начиная с 27 июля.Фото: Алиса ТИТКО

Захожу в терминал D. На входе без маски пускают, температуру меряют уже в досмотровой зоне. В пельменной стулья перевернуты.

- Закрыты все кафе, работаем пока на вынос, - говорит сотрудница.

Некоторые сувенирные бутики закрыты, в других продают кепки, оставшиеся с Чемпионата мира по футболу 2018, а теперь еще и маски, фигурки врачей. В отдел с сумками ищут продавца. В Шереметьево объясняют, что терминал D возобновит работу в полном объеме, начиная с 27 июля.

А вот поезда "метро" между Северным и Южным терминальными комплексами уже возобновили движение. Правда, только на одной линии.

- Интервал движения поезда составит около 8 минут, время в пути – 3,5 минуты. Введение в эксплуатацию второй линии МТП планируется в зависимости от темпов восстановления пассажирских перевозок, - сказали в пресс-службе Шереметьево. - Больше всего мы ждем возобновления международных авиаперевозок и роста пассажиропотока.

В Шереметьево сейчас работает терминал F, который принимает и отправляет туристов (разрешенные "привозные" и "вывозные" рейсы) и терминал B.Фото: Алиса ТИТКО

Хотя в поездах "метро" людей много, о социальной дистанции здесь сложно вести речь. На эскалаторах движение тоже довольно плотное. В Шереметьево сейчас работает терминал F, который принимает и отправляет туристов (разрешенные "привозные" и "вывозные" рейсы) и терминал B.

Приезжаю в терминал В, который обслуживает пассажиров на внутренних рейсах по России. Здесь людей много - зоны отдыха переполнены, все сидят рядом друг с другом. Поесть перед вылетом все равно хочется. Купить еду в кафе можно, а сесть за столик почему-то нельзя. О такой же обстановке говорила и певица Анна Семенович, когда вылетала из Сочи.

- Почему нельзя открыть кафе, люди все равно едят на креслах. И там уже никто не соблюдает дистанцию, - рассказывала Семенович своим подписчикам.

Стюардессы, пилоты и обслуживающий персонал - все в масках. В зоне регистрации уже никто не соблюдает дистанцию 1,5 метра.

- Мы летим в Сочи, - говорит 10-летний Никита с надутым спасательным кругом.

- Но мечтаем полететь на Мальдивы. Говорят, что в Сочи сейчас не протолкнуться, а цены выше, чем в Турции или Эмиратах. Будем экономить, - добавляет Оксана, мама Никиты.

Семья Юрьевых летит сначала к бабушке в Санкт-Петербург, а следом в Карелию на отдых.

- Мы не были в Анапе. Чаще летали в Италию. Там и дешево, и вкусно. Ждем следующее лето, это не удалось, - говорит москвич Дмитрий Николаев.

Кто-то, как молодая пара из Самары, приехали погулять в Москве.

- Мы боялись, что нужно будет делать ковидные анализы для заселения в гостиницу, а это дорого. Но потом подружка нас решила приютить, поэтому погуляем в Москве, - говорит Оксана.

- А не боитесь, что тут в Москве больше же больных. Вдруг заболеете? - спрашиваю.

- Вряд ли. Мы маски, конечно, взяли. Но жарко.

На входе просят надеть маски. Для формальности пассажиры надевают, но в терминале снимают, потому что жарко.Фото: Алиса ТИТКО

Бутерброды в бизнес-классе

Людно и в других аэропортах Москвы. Из Домодедово один за другим вылетают рейсы к морю, в города России - за первую неделю июля уже обслужили более 1400 рейсов. И в аэропорте ждут увеличение пассажиропотока.

- В июле на 30% вырастет количество рейсов в Анапу, Симферополь, Калининград, Геленджик и Сочи относительно аналогичного периода 2019 года, - говорят в пресс-службе Домодедово.

На входе просят надеть маски. Для формальности пассажиры надевают, но в терминале снимают, потому что жарко.

- В аэровокзале необходимо носить маски и перчатки, - говорят сотрудники.

Стоят автоматы по продаже масок - цена 100 рублей (в пачке 3-4 штуки). На полу социальная разметка, но соблюдают ее не все. В терминале предлагают сдать платные тесты на ковид: полноценный с изучением в лаборатории за 2500 рублей и экспресс-тест (как на беременность) рублей за 600-800.

В зонах ожидания люди занимают все кресла, а не через одно - посидеть хочется всем. Кафе формально работают, но на вынос. Такая же история, как в Шереметьево - купить еду можно, а обедать, стоя в любом углу.

Бизнес-залы, кстати, работают. Но там никаких привычных фуршет-столов. Еду выдают порционно. Бутерброды упакованы в пакеты.

Во Внуково продолжают осуществлять "вывозные" рейсы с помощью сил МИДа. Последние - из Ирана. В аэропорте, как и в других, готовятся к возобновлению международного авиасообщения.

Сейчас в терминал А можно попасть с привокзальной площади, где работают многоуровневые паркинги P1, P2 и открытая стоянка.

- Восстановили полеты в Анапу, Геленджик, Иркутск и Нижневартовск, а также возобновлены рейсы в Белгород, Воронеж и Пензу. Авиакомпании увеличивают количество внутренних рейсов, - рассказали во Внуково.

Куда хотят полететь отдыхать москвичи?

Основной спрос на отдых в Сочи у туристов приходится на июль, также много бронирований туров с заездами в августе, и уже есть заявки на сентябрь - начало октября. Туристы чаще всего приобретают отдельно размещение в отелях, добираются до которых самостоятельно, но есть и продажи полных турпакетов. Предпочтения клиентов туроператора распределяются примерно поровну между объектами 3-4*. Спросом пользуются туры длительностью 7-10 ночей.

Туроператоры говорят и о большом отложенном спросе на направлении в целом. Многие популярные гостиницы уже встают на “стоп”, и туристам приходится передвигать даты своего путешествия.

- Активный спрос у туристов приходится также на экскурсионные туры в Санкт-Петербург, туры выходного дня. Наиболее часто бронируются отели категории 3-4*. Сейчас предлагаем тур с посещением Ордовикского палео-парка, - рассказали в пресс-службе Tez Tour.

Но многие не теряют надежду полететь отдыхать за пределы России. Правда, речь о лете 2021 года. Сейчас можно существенно сэкономить. Самые популярные направления у москвичей: Турция, Греция, Испания, Болгария, и Кипр.

- Стоимость путешествий остается на уровне 2019 года, а скидки на размещение достигают 50%, - говорят в компании туроператора.