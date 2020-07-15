2020-07-15T21:22:45+03:00
Происшествия

В Москве суд арестовал гинеколога по делу о торговле суррогатными детьми

По версии следствия, четверо медиков организовали частный роддом и получали прибыль от заказчиков из Китая и других стран
Анастасия ВАРДАНЯН
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Акушер-гинеколог Ашитков (второй слева) перед рассмотрением ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Басманном суде. Врач обвиняется в торговле младенцами в подмосковном Одинцове. Фото: Антон Новодережкин/ТАССАкушер-гинеколог Ашитков (второй слева) перед рассмотрением ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Басманном суде. Врач обвиняется в торговле младенцами в подмосковном Одинцове. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В среду, 15 июля, в Басманном суде слушалось ходатайство следствия об аресте четырех гинекологов, которые проходят по делу о торговле суррогатными детьми. Накануне всем было предъявлено обвинение. Один из медиков, Тарас Ашитников, был арестован.

- Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 сентября - сообщили «КП» в пресс-службе Басманного суда.

Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настоял адвокат Ашитникова, который позже просил для своего подзащитного домашний арест. Свою вину Ашитников не признает. По версии следствия, именно он организовал в подмосковном поселке ВНИИССОК частный роддом для суррогатных детей. Троим его коллегам акушерам-гинекологам Ивановой, Чернышовой и Панайоти также грозит арест. Их дела еще рассматривает суд.

Четверо медиков проходят по громкому уголовному делу о гибели суррогатного младенца в квартире в Подмосковном Одинцово. Напомним, в январе этого года няня вызвала скорую для новорожденного мальчика. Медики констатировали смерть и ужаснулись, когда обнаружили в квартире еще трех новорожденных. Позже выяснилось, что это суррогатные дети, которых россиянки родили по заказу пар из Китая и Филиппин. По результатам вскрытия причиной гибели новорожденного стала внезапная младенческая смерть. Трое остальных крох оказались здоровы, сейчас они находятся в доме малютки.

В странную квартиру они попали сразу после появления на свет. Биологические родители не смогли забрать малышей из-за волокиты с оформлением документов на вывоз их на родину. Позже выяснилось, что все крохи родились в частном родильном доме.

Спустя полгода в Москве обнаружили еще один подпольный «детский сад» для суррогатных детей из Китая. Пятеро младенцев в возрасте от недели до шести месяцев жили в съемной квартире с нянями из Китая. Их биологические родители не смогли забрать малышей из-за пандемии коронавируса и закрытых границ. По факту «Торговли людьми» возбудили еще одно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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