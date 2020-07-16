«Хотела быть стройнее»: в московской клинике после откачки жира умерла 35-летняя женщина

Следователи проведут проверку клиники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Откачать жир и избавиться от комплексов хотела 35-летняя Елена Новикова* из Орловской области, обратившись в московскую «Клинику доктора А.А. Пенаева», но в результате – смерть. После операции девушка не вышла из наркоза. Сейчас в частной клинике работают следователи.

- Проводим проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение смерти) в частной клинике, где 15 июля скончалась молодая женщина, - говорят в ГУ СК по Москве.

Мечта – стройное тело

Обратиться в клинику девушка решилась, потому что хотела быть стройнее. В клинике предложили быстрый способ – липосакцию. Обещали скорректировать фигуру, причем без единого разреза, без потери крови. Обещали, что в ближайшее время можно будет продемонстрировать красивое стройное тело. Стоимость такой процедуры от 25 до 320 тысяч рублей (в зависимости от количества жира).

О клинике в интернете можно встретить много положительных отзывов. Женщины писали, что доктор Арслан Пенаев качественно увеличивает грудь, исправляет кривые ноги, на животе не остается шрамов после откачки жиры. Но можно найти и комментарии, которые отклонены клиникой.

- Жуткое место. После того, как получили деньги не несут никакой ответственности за результаты операции. Врачи с низкой квалификацией делают людей инвалидами и говорят, что сами виноваты. Если после операции возникают осложнения — отправляют домой, чтобы потом было труднее доказать причинно-следственную связь, - рассказывает Ника.

Вызвали полицию не сразу

Однако, несмотря на наличие критичных отзывов, в клинику Елена Новикова все же пошла. Операция была назначена на 15 июля. Операция шла около четырех часов, потом попытки вывести девушку из наркоза. Только спустя три часа после смерти врачи все же вызвали сотрудников полиции.

- Прибывшие в клинику на улице Асеева установили, что после проведения липосакции в 20.05 скончалась пациентка, зарегистрированная в Орловской области в деревне Башкатово. Давность наступления смерти около трех часов, - рассказали «КП» в правоохранительных органах.

По словам врачей, операция прошла по плану. Но, когда девушку стали выводить из наркоза, то она не приходила в себя.

- Сделали две попытки, но сердце остановилось, - сказали врачи.

Следователи проведут проверку клиники. В ближайшее время в морге предстоит сделать вскрытие, чтобы выяснить истинную причину смерти. По предварительной информации, у девушки не было никаких болезней. Причиной может быть некачественно сделанный наркоз.

*имя изменено

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