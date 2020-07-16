В Одинцовском районе нашли скелет в ушанке

Страшную находку сделала 48-летняя москвичка Марина П.*, когда прогуливалась по лесу в районе Минского шоссе. Женщина заметила в кустах бесхозную шапку-ушанку и решила посмотреть на нее поближе. Когда Марина подошла, то увидела в зарослях человеческий скелет, на который была надета эта шапка. Перепуганная москвичка сразу же вызвала на место полицию.

«Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что умершим является мужчина, около 180 см ростом. Давность смерти составляет более 3 месяцев. Скелетированный труп, как и вещи обнаруженные рядом, были направленны на экспертизу, которая должна установить причины смерти неизвестного человека», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент полицией проводится проверка и устанавливаются все детали случившегося. Оперативникам предстоит выяснить личность погибшего, а также восстановить картину событий, которая привела неизвестного человека к смерти в лесу.