Грозовой фронт обесточил десятки населенных пунктов в Московской области

Накануне мы рассказывали о последствиях циклона, который два дня бушевал в Московской области. Стихия уничтожала дороги, топила поселки и города. Ураган также вывел из строя электроопоры. Без света 16 июля продолжаются оставаться несколько десятков поселков. Больше всего обесточенных домов в Рузском городском округе.

Электричества нет в некоторых домах самой Рузы. В социальных сетях жители окрестных сел также жалуются, что сидят без света с прошлого вечера — Горбово, Колюбакино, Мамошино, Лидино. Это лишь наиболее крупные точки на карте.

— Мы звоним на горячую линию энергетикам, однако, там никто не берет трубку, — негодуют жители.

В пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья сообщили, что электросетевые компании, которые обслуживают регион, активно устраняют нарушения.

— Из-за неблагоприятных погодных условий — грозовой фронт в Московской области — отключения электроснабжения зафиксировали в пяти городских округах: Щелково, Красногорск, Власиха, Зарайск, Наро-Фоминский. Около пяти тысяч человек в 20 населенных пунктах могли чувствовать перебои электричества, но не всегда отсутствие, поскольку дома были запитаны по резервным линиям, — сообщили в ведомстве.

При этом в Министерстве отметили, что к удару стихии готовились заранее. Еще 14 июля на электросетевых предприятиях ввели режим повышенной готовности, чтобы как можно быстрее решать проблемы жителей. К утру 16 июля восстановили большую часть повреждений. Специалисты говорят, что на ремонт каждого поврежденного участка требуется не более двух часов. Если, конечно, работать позволяет погода.

— К сожалению, прогноз на ближайшие дни остается неблагоприятным. Сегодня, 16 июля, с 16:00 до конца суток в Московской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах – гроза, при грозе – порывы ветра до 12-17 м/с. На завтра синоптики тоже прогнозируют дожди, — сообщили в администрации Рузы.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться

Если вы живете в одном из населенных пунктов Московской области и у вас отключили электричество, то позвоните в Единую дежурно диспетчерскую службу своего округа. Телефон указан на сайте местной администрации. Лучше записать его себе на будущее. Также узнать об аварийной ситуации можно по телефонам +7 (800) 700-40-70 («Россети Московский регион») или +7 (495) 995-00-99 («Мособлэнерго»).

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