«ЕвроХим» готовит большое новоселье

На левоборежье Березников — второго по количеству жителей города Пермского края — кипит работа. Здесь возводят целый жилой микрорайон: 34 современных комфортных дома, где будут жить полторы тысячи семей, школа, 2 детских сада, спортивный комплекс, словом, всё, что нужно для комфортной жизни.

Это – результат специального инвестиционного контракта, который краевое правительство заключило с компанией «ЕвроХим» предпринимателя Андрея Мельниченко. Краевые власти обеспечили режим максимального благоприятствования при строительстве Усольского калийного комбината, а «ЕвроХим» в свою очередь взял на себя обязательства — юридические, а не на словах — возвести жилые дома со всей инфраструктурой. Такую схему взаимодействия регионов и крупного бизнеса эксперты и сами участники рынка называют оптимальной.

- Сегодня в крае реализуется 17 специальных инвестиционных проектов, которые предполагают создание 8 с половиной тысяч рабочих мест. Это новые вакансии для наших земляков, - рассказал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. И, конечно, важно, чтобы их семьи были обеспечены местами в детских садах и школах, качественными медуслугами, развитой инфраструктурой. Это повысит уровень жизни там, где строятся новые промышленные предприятия.

Первыми новоселами нового микрорайона станут сотрудники Усольского калийного комбината. Их ждут квартиры в 4 введенных в эксплуатацию домах. 160 семей уже выбирают обои и прикидывают, как расставить мебель — они отметят новоселье до конца года.

В самом «ЕвроХиме» тоже заинтересованы в том, чтобы у сотрудников комбината голова была свободна от бытовых проблем. Усольский калийный комбинат — один из главных инвестиционных проектов компании, в строительство вложено 76,7 млрд рублей. Причем от проекта уже есть отдача: в первый же год работы в режиме опытно-промышленной эксплуатации комбинат произвел вдвое больше продукции, чем планировалось.

- На протяжении всего периода строительства Усольского калийного предприятия мы регулярно и эффективно взаимодействуем с краевыми властями, - отметил гендиректор «ЕвроХима» Игорь Нечаев. - Благодаря этому нам удалось в плановые сроки построить современный комбинат, и сейчас хорошими темпами возводится жилье и социальная инфраструктура. Конструктивное сотрудничество и взаимодействие региона и предприятия будет продолжено и в будущем.