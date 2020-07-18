В центре Москвы из окна выпала известная фигуристка

Московские следователи разбираются в обстоятельствах гибели известной спортсменки в центре столицы. В ночь на субботу, 18 июля, под окнами многоэтажного дома на улице 1905 года обнаружили тело 20-летней фигуристки Екатерины Александровской. Как записано в протоколе: «с признаками падения с высоты».

- Квартира, в которой жила девушка, находится на 6 этаже, - сообщили источник в правоохранительных органах.

На месте сейчас работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Выясняют детали, опрашивают родных и соседей девушки.

- В настоящий момент рассматриваются несколько версий случившегося. Но основная - несчастный случай, - сообщил источник.

Екатерина Александровская - уроженка Москвы. С ранних лет занималась фигурным катанием.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Екатерина Александровская - уроженка Москвы. С ранних лет занималась фигурным катанием. Сначала - как одиночница, затем - в парном разряде. В 2016 году Александровскую пригласили выступать за сборную Австралии (там в это время работали несколько тренеров из России). В паре с австралийцем Харли Уиндзором Александровская всего через несколько месяцев выиграла юниорский чемпионат мира, а затем - два национальных чемпионата Австралии. В последнее время спортсмены жили и тренировались в канадском Монреале.

alexandrovskaya.k Some photos from the Saturday

- После сезона Екатерина Александровская приехала в Москву, чтобы погостить у родителей, - говорит источник. - Планировалось, что через несколько недель она вернется в Канаду и будет готовиться к новым соревнованиям. Но из-за эпидемии коронавируса границы оказались закрыты и спортсменке пришлось задержаться в Москве. Сейчас следователи выясняют, что же произошло в ночь на субботу в квартире Александровской.