В квартире погибшей в Москве фигуристки нашли записку с одним словом

В деле о гибели фигуристки Екатерины Александровской появились новые подробности. Напомним, тело 20-летней чемпионки мира среди юниоров обнаружили в ночь на субботу, 18 июля, под окнами многоэтажки на улице 1905 года. Известно, что семья девушки живет на 6 этаже.

- В этот момент в квартире в Екатериной находилась ее мама, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

По словам источника, после случившегося женщина обнаружила в комнате дочери записку, написанную ее рукой.

- В записке было только одно слово: «Люблю», - рассказал наш собеседник. - Пока непонятно, кому конкретно было адресовано это послание.

alexandrovskaya.k Some photos from the Saturday

На месте продолжают работать сотрудники полиции и Следственного комитета. Они опрашивают родных, знакомых и соседей погибшей девушки.

На странице девушки в Instagram поклонники пишут соболезнования.

Как ранее уже сообщал сайт kp.ru, Екатерина Александровская - уроженка Москвы. С 2016 года выступала за сборную Австралии по фигурному катанию. В паре с Харли Уиндзором она выигрывала юниорский чемпионат мира, и дважды - чемпионат Австралии. В последнее время спортсмены жили и тренировались в канадском Монреале. В Москву Александровская вернулась после сезона, чтобы подлечить травму.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

Екатерина Александровская и Харли Уиндзор на финале Гран-При среди юниоров в 2016 году в Марселе.

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